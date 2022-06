Amber Heard nie fermement qu’elle a été chassée d’Aquaman 2

Un initié de l’industrie a déclaré au site Web de potins sur les célébrités Just Jared que « Warner Bros. a décidé de refondre le rôle d’Amber Heard après avoir testé le film à l’écran ».

La source a ajouté: « Ils vont faire des reprises avec Jason Momoa et Nicole Kidman. »

Le représentant a déclaré : « [The] le moulin à rumeurs continue comme il l’a fait depuis le premier jour « et les faux rapports étaient » inexacts, insensibles et légèrement insensés « .