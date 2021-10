Amber Heard montré dans la nouvelle séquence d’Aquaman et du royaume perdu

Jason Momoa a dit Aquaman les fans « les marées changent » alors qu’il a donné un aperçu des coulisses de la suite à venir, le révélant lui et Amber Heard sur le plateau.

Momoa a participé à l’événement virtuel DC FanDome ce week-end, où il a partagé des images inédites de Aquaman et le royaume perdu disant aux fans: « Aloha DC FanDome, je m’excuse pour les quatre ans d’attente.

« Mais je suis très fier de la suite parce qu’elle s’attaque à beaucoup de problèmes environnementaux, les enjeux sont plus importants et je suis juste excité parce que j’en ai eu une grande partie avec mon garçon James [Wan, Aquaman director]. »

Les images ont commencé avec lui en train de conduire sur le plateau pour le premier jour de production en juillet; avant de montrer d’autres membres de la distribution, dont Yahya Abdul-Mateen II (qui joue David Kane/Black Manta) et Heard reprenant son rôle de Mera.

Et il semble que certains fans ne soient pas contents qu’elle soit de retour, se défoulant sur les réseaux sociaux, une personne a écrit : « Aquaman avait l’air si enflammé que BOOM Amber Heard était à l’écran. »

Cependant, les rumeurs selon lesquelles elle ne reviendrait pas pour la suite sont désormais bel et bien mises au lit, comme elle a été photographiée sur le plateau dans l’uniforme vert foncé de Mera.

pourquoi Amber Heard est toujours dans le casting d’Aquaman 2 me dépasse

S’adressant à Entertainment Weekly l’année dernière, elle a déclaré: « Je suis très enthousiasmée par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans qui Aquaman a acquis et qu’il a suscité tellement d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons. Je suis tellement excité de filmer ça. »