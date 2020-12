Amber Heard est la femme invisible du MCU dans Fantastic Four Fan Art

Aquaman La star Amber Heard peut être vue comme Sue Storm dans le nouveau Les quatre Fantastiques fan art mis en ligne. Au cours des dernières semaines, il y a eu des rumeurs non confirmées selon lesquelles Marvel Studios envisageait Heard de jouer la prochaine itération de la femme invisible lorsque le Les quatre Fantastiques la franchise fait enfin son retour sur grand écran. Il a depuis été confirmé qu’un film de redémarrage est en préparation au studio depuis Spider-Man: retour à la maison et Loin de la maison le réalisateur Jon Watts, ce qui signifie que les décisions de casting seront probablement prises dans un proche avenir.

Sur Instagram, l’artiste numérique ApexForm s’est lancé dans la création de fan art de Ambre entendu comme la femme invisible. Bien que l’artiste note de prendre les rumeurs avec un grain de sel dans la légende, il est intéressant de voir comment Heard pourrait apparaître dans le rôle. Certaines controverses entourant l’acteur peuvent constituer un obstacle majeur à la réalisation de ce casting, et compte tenu de la section commentaires de l’article, il semblerait également que de nombreux fans de Marvel ne soient pas trop enthousiasmés par cette possibilité.

« Homme [your] le travail est incroyable, c’est juste qu’avec toutes les nouvelles récentes, je ne veux vraiment pas qu’Amber Heard joue Sue Storm », lit-on dans le commentaire le plus voté.

Bien sûr, la stigmatisation liée au casting potentiel de Heard est liée à sa bataille juridique très médiatisée avec son ex-mari, Johnny Depp. Après leur bref mariage et divorce, Heard s’est décrite comme une victime de violence conjugale dans un éditorial du Washington Post en 2018. Cela a ensuite conduit le tabloïd britannique The Sun à publier un article qualifiant Depp de « batteur d’épouse » . » Selon Depp, cela a conduit à son licenciement de la franchise Pirates des Caraïbes de Disney, ce qui l’a incité à intenter deux poursuites en diffamation distinctes contre Heard et la société propriétaire de The Sun.

Au cours de la bataille juridique, Depp avait publié des cassettes audio de Heard admettant prétendument être violent à son égard. Aucune mention de Depp comme étant abusif n’a été faite par la personne sur la bande, qui aurait été entendue. Cela a donné beaucoup de crédit à l’argument de Depp selon lequel il était en fait victime de violence conjugale et n’avait jamais été violent avec son ex-femme. Depp aidaient également plusieurs témoins de caractère qui ont témoigné en son nom. En fin de compte, le juge a statué contre Depp, déclarant que la version des événements de Heard était «substantiellement vraie».

Une fois la décision rendue publique, Depp a révélé que Warner Bros lui avait demandé de démissionner de son rôle de Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3, même s’il avait déjà commencé à filmer pour le projet. Cela a renouvelé les appels des fans de Depp pour que Heard soit renvoyé de Aquaman 2, et une pétition pour le mouvement approche rapidement les deux millions de signatures. Compte tenu de la controverse qui a résulté de la perte d’au moins deux rôles d’acteur coûteux par Depp, il semble plus que probable que l’annonce de Heard rejoignant le MCU à ce moment-là susciterait beaucoup de réactions négatives de la part des fans.

Aucune annonce de casting n’a encore été faite pour Les quatre Fantastiques. Le fan art de Heard en tant que Sue Storm provient d’ApexForm sur Instagram.

