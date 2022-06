Amber Heard dit qu’elle a « toujours dit la vérité » dans une nouvelle interview télévisée

Actrice assiégée Ambre Entendu parle de sa récente défaite contre Johnny Depp. Après le procès télévisé, qui a vu les jurés convenir avec Depp que Heard l’avait diffamé avec de fausses allégations de violence domestique, Heard a pris sa première interview après le procès avec Savannah Guthrie sur NBC. Aujourd’hui. La première moitié de l’interview a été diffusée mardi matin avec Heard parlant du verdict et de sa réputation publique.

Guthrie a interrogé Heard sur le verdict, qui, selon Heard, était « surréaliste ». Pressée davantage sur son témoignage, auquel les observateurs du procès ne croient pour la plupart pas, Heard a doublé tout ce qu’elle a dit lors du procès. Comme Heard l’a expliqué (via Variety), elle dit qu’elle maintiendra toujours ses accusations, même si cela a abouti à un procès qui lui a été très désagréable à traverser.

« Surréaliste et difficile. Cela a été long à venir. Jusqu’au jour de ma mort, je maintiendrai chaque mot de mon témoignage. [It was] la chose la plus humiliante et la plus horrible que j’ai vécue. Je ne me suis jamais senti plus éloigné de ma propre humanité. Je me sentais moins qu’humain.

Heard a déclaré qu’elle ne blâmait pas les jurés d’être arrivés à leur conclusion, suggérant qu’ils avaient été influencés par la renommée et la popularité de Depp. Elle affirme qu’il serait « impossible » même aux jurés bien intentionnés de ne pas remarquer les fans de Depp qui avaient entouré le parcours et pense que cela a eu un impact sur leur capacité à voir le pirates des Caraïbes étoile sous un jour négatif.

«Je pense que même le juré le plus bien intentionné… il aurait été impossible d’éviter cela. Chaque jour, je passais devant trois, quatre, parfois six pâtés de maisons avec des gens tenant des pancartes disant « Brûlez la sorcière », « Mort à Amber ». Après trois semaines et demie, j’ai pris la parole et j’ai vu une salle d’audience remplie de fans du capitaine Jack Sparrow qui parlaient, pleins d’énergie.

Amber Heard évoque le procès britannique et affirme que des preuves ont été omises

Auparavant, Depp avait poursuivi l’éditeur de The Sun au Royaume-Uni après que le tabloïd l’ait qualifié de « batteur de femme » sur la base des affirmations de Heard. Dans cette affaire, un seul juge a été laissé pour prendre la décision plutôt qu’un jury, et ce juge a statué que les allégations d’abus de Heard étaient « substantiellement vraies ». Cette décision a été largement critiquée, mais Heard dit que cela s’est produit parce qu’il y avait « encore plus de preuves » contre Depp autorisées dans ce procès qui n’ont pas été introduites dans le procès américain.





« Il y a eu un autre procès qui traitait des mêmes questions de fond et contenait encore plus de preuves. En fait, mes preuves ont été largement ignorées. Son avocat a fait un meilleur travail pour distraire le jury des vrais problèmes… Je ne blâmerais pas la personne moyenne pour regarder cela et comment cela a été couvert et ne pas voir les gosses d’Hollywood à leur pire. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c’est que c’est tellement plus grand que cela. Il ne s’agit pas seulement de nos droits de parole du premier amendement. C’est une liberté de dire la vérité au pouvoir, et c’est tout ce que j’ai dit et je l’ai dit au pouvoir et j’en ai payé le prix.

En réponse à l’avocat de Depp accusant Heard d’agir à la barre, Heard a riposté :

« Dit l’avocat de l’homme qui a convaincu le monde qu’il avait des ciseaux pour les doigts ? Je suis l’interprète ? comment je pourrais être les deux.

L’une des preuves les plus accablantes contre Heard a été les bandes audio montrant les deux se disputant. Dans ces bandes, Heard admet avoir frappé Depp et peut être entendu le narguer avec des insultes. Les observateurs du procès, et clairement les jurés, ont estimé que cela brossait une image très différente de la relation que ce que Heard avait décrit. À cela, Heard affirme que les bandes audio ont été éditées et qu’elles ne sont pas une véritable preuve de la réalité de la relation. Elle dit également qu’elle « prendrait le blâme » pour des choses qu’elle n’a pas faites, car c’est « comment en parler avec votre agresseur ».

« Je sais que beaucoup a été fait de ces bandes audio. Ils ont d’abord été divulgués en ligne après avoir été modifiés. Ce que vous entendriez sur ces clips n’est pas une preuve de ce qui se passait. Ils étaient en train de négocier comment en parler avec votre agresseur. Comme j’en ai témoigné à la barre à ce sujet, lorsque votre vie est en danger, non seulement vous assumerez le blâme pour des choses dont vous ne devriez pas vous blâmer, mais lorsque vous êtes dans une dynamique de violence psychologique, émotionnelle et physique, vous n’ont pas les ressources que vous ou moi avons avec le luxe de dire que c’est noir sur blanc. C’est tout sauf quand vous y vivez.

Avant la fin de l’interview, Heard a admis qu’elle avait fait des « erreurs », mais a clairement indiqué qu’elle soutenait chaque accusation portée contre Depp tout au long de la bataille juridique.

« J’ai fait beaucoup d’erreurs, mais j’ai toujours dit la vérité. »

La deuxième partie de la nouvelle interview d’Amber Heard sera diffusée mercredi matin sur Aujourd’hui.