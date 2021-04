Amber Heard demande à suspendre le procès avec Johnny Depp

Johnny Depp et Amber Heard n’abandonnent pas le conflit qui a commencé en 2016 et dont le litige avait une date à résoudre en avril 2022 devant un tribunal des États-Unis. L’acteur a poursuivi son exposa pour l’avoir diffamé dans le Washington Post et le verdict final condamnera le long combat. L’affrontement semblait résolu l’année prochaine, mais maintenant l’actrice demande d’annuler le procès car elle le juge inutile. De quoi s’agit-il?

La situation survient après le refus reçu par l’interprète de Pirates des Caraïbes dans son appel au règlement de son conflit avec The Sun. En 2018, le journal l’avait appelé « batteur de menottes » et l’artiste a fait une demande millionnaire. Cependant, la Cour de Londres a statué que il y a eu au moins 12 agressions avérées et a ignoré sa demande en novembre 2020. La star hollywoodienne a fait appel de la décision, mais la justice britannique lui a de nouveau tourné le dos en mars 2021.

Johnny Depp et Amber Heard en 2011 (Getty)



Avec cette dernière résolution, Heard comprend qu’il ne sert à rien de poursuivre le procès de 50 millions de dollars. que l’acteur a commencé en 2018 pour l’article que son ex-femme a écrit pour dénoncer ses abus. Pour le protagoniste d’Aquaman, la détermination du juge en Angleterre suffit pour mettre fin à l’affaire.

<< Pour donner pleinement effet aux jugements du Royaume-Uni, il est nécessaire de conclure que les déclarations contenues dans l'article d'opinion publié dans le Washington Post sont vraies: M. Depp a commis des violences domestiques contre Mme Heard à de nombreuses reprises, ce qui lui a fait craindre pour sa vie.« a commencé la défense de la femme de 35 ans dans un communiqué que Deadline a repris.

De cette façon, les avocats estiment que le procès de Depp est sans fondement et ils demandent qu’il soit sans effet. « Par conséquent, en droit, Depp ne peut prévaloir sur aucune de ses réclamations et la plainte de Depp contre Mme Heard doit être rejetée dans son intégralité. », ont conclu les avocats.

Heard déclare que « Depp ne peut pas remettre en cause ces questions factuelles » Oui « ne peut pas prétendre que les déclarations sont fausses », vous voulez donc mettre fin au conflit dès maintenant. La balle est maintenant dans le juge Penney Azcarate Comté de Fairfax, qui devra aller de l’avant ou non avec le procès.