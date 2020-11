Amber Heard confirme le retour d’Aquaman 2 et affirme que les pétitions n’ont aucun fondement dans la réalité

Amber Heard est « super excitée » de revenir en tant que Mera dans Aquaman 2. La nouvelle survient après que plus d’un million de fans en colère de DC ont signé une pétition pour la faire retirer de la suite. Elle prétend que les campagnes médiatiques sont payées, tout en affirmant qu’elles n’ont « aucun fondement dans la réalité ». Heard a été brièvement mariée à Johnny Depp, et au son des choses, ce n’était pas exactement la relation la plus saine. L’actrice a allégué à de nombreuses reprises que Depp l’avait agressée physiquement, et Depp a allégué la même chose contre Heard.

Tout est arrivé à un point critique la semaine dernière lorsque Johnny Depp a perdu un procès en diffamation de 50 millions de dollars contre le tabloïd The Sun, qui l’a qualifié de «batteur de femme» dans un titre. Après avoir perdu le procès, Warner Bros. a insisté pour qu’il démissionne de Bêtes fantastiques 3, qui a conduit à une énorme réaction contre le studio et Amber Heard de la part des fans de Depp. Cependant, elle ne le laisse pas l’atteindre. Heard explique.

« Je suis très enthousiasmé par la quantité d’amour et d’appréciation des fans qu’Aquaman a acquise et que cela a suscité tellement d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons. Je suis tellement excité de filmez ça. «

Ambre entendu a poursuivi en affirmant: « Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité. « L’actrice continue, » Seuls les fans ont réellement fait Aquaman et Aquaman 2 se produire. Je suis ravi de commencer l’année prochaine. « L’actrice n’a pas révélé qui paie pour ces rumeurs et campagnes sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, il y aura plus de fans de DC en colère maintenant.

En 2018, Amber Heard a écrit un éditorial pour le Washington Post, dans lequel elle a parlé de sa peur de porter des allégations d’abus. «Des amis et des conseillers m’ont dit que je ne travaillerais plus jamais en tant qu’actrice – que je serais sur la liste noire», ce que de nombreuses actrices ont partagé après avoir présenté leurs propres allégations. «Un film auquel j’étais attaché pour refondre mon rôle. Je venais de tourner une campagne de deux ans en tant que visage d’une marque de mode mondiale, et la société m’a laissé tomber», dit-elle.

Amber Heard et Johnny Depp ont partagé des images d’abus présumés l’un de l’autre au tribunal et sur les réseaux sociaux au fil des ans. Depuis qu’il a perdu le procès en diffamation la semaine dernière, Depp a prévu de contester la décision du juge, tout en intentant une autre poursuite contre Heard. Pour l’instant, l’actrice se prépare pour Aquaman 2, qui la réunira avec Jason Momoa, qui semblait avoir beaucoup de plaisir à faire le premier film ensemble. Quant à savoir quand la suite tant attendue commencera le tournage, cela n’est pas clair pour le moment, même si nous devrions l’apprendre bientôt. L’interview avec Amber Heard a été réalisée à l’origine par Entertainment Weekly.

