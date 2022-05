Amber Heard affirme que Warner Bros voulait la couper d’Aquaman 2 dans un nouveau témoignage d’essai

Alors que le procès en diffamation Johnny Depp contre Amber Heard reprenait aujourd’hui, le retour de Heard à la barre l’a vue affirmer que Warner Bros. avait réduit son apparition dans Aquaman et le royaume perdu en raison de ses querelles juridiques avec Depp, et l’avait presque entièrement coupée du film. Alors qu’il avait déjà été rapporté que Heard n’avait presque pas été ramenée pour la suite d’Aquaman en raison de « problèmes de chimie » avec la co-star Jason Momoa, Heard a témoigné qu’elle avait dû se battre pour conserver son rôle à cause de son combat juridique en cours. .

Le procès en diffamation de 50 millions de dollars est en cours depuis quelques semaines, Depp ayant passé du temps à la barre avant les récents témoignages de Heard. Bien que le procès soit suspendu depuis une semaine, Heard est revenu à la barre aujourd’hui pour continuer à fournir des preuves. Malgré les grosses sommes d’argent en jeu dans le procès, l’événement est devenu l’étoffe des mèmes Internet, avec de nombreux moments répétés et annotés sur des applications de médias sociaux telles que TikTok.

Alors que Heard continuait de se défendre contre le procès de Depp, l’actrice a évoqué son prochain rôle dans Aquaman et le royaume perdu, mentionnant spécifiquement comment les actions présumées de Depp envers elle et les affaires judiciaires ultérieures liées à cela ont eu un impact énorme sur son rôle dans le film et sur sa carrière. Témoignant aujourd’hui, Heard a eu l’interaction suivante avec son avocat concernant son rôle « réduit » dans le film Warner Bros.

La pétition pour retirer Amber Heard From Aquaman 2 Continuer à grandir

Depuis le début du dernier procès, une pétition de Change.org pour qu’Amber Heard soit entièrement retirée de son rôle dans Aquaman et le royaume perdu a recueilli près de 4,2 millions de signatures au moment de la rédaction. La pétition détaille de nombreuses affirmations de Johnny Depp qui suggèrent qu’il a été abusé physiquement et mentalement par Heard, ainsi que d’autres informations qui ont été révélées au cours des dernières semaines, et exhorte Warner Bros. à « faire ce qu’il faut ». et supprimer Heard du film.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’une pétition est lancée contre l’inclusion de l’actrice dans la suite de super-héros, mais cette fois, elle a attiré beaucoup plus d’attention et de soutien de la part des fans de Depp. Il semble hautement improbable que Warner Bros. cède à la pression de la pétition à ce stade tardif, le tournage étant déjà terminé sur le film. Cependant, Aquaman et le royaume perdu a récemment été retardé de sa date de sortie initiale de décembre 2022 à mars 2023, ce qui signifie désormais que Warner Bros. pourrait avoir le temps d’apporter des modifications si le maintien de Heard dans le casting semble susceptible de causer des problèmes au film lors de sa sortie. Pour le moment, cependant, Heard jouera toujours le rôle de Mera, aussi réduit soit-il, et l’issue du procès sera probablement le facteur décisif pour savoir si elle conservera le rôle ou non.