Amber Heard a mis fin à son contrat avec DC et ne serait plus Mera

Bandes dessinées DC

Amber Heard a reconnu avoir réduit sa participation à Aquaman 2 et tout semble indiquer que dans le cadre du procès avec Johnny Depp elle sera écartée de DC.

©IMDBAmber Heard dans le rôle de Mera

Ambre Entendu est au milieu de la bataille juridique avec son ex-mari Johnny Depp qui l’a poursuivie pour diffamation après l’actrice à travers le Poste de Washington pointer vers le protagoniste Pirates des Caraïbes comme abuseur. Dans ce contexte, les deux protagonistes de ce scandale judiciaire ont vu leurs carrières professionnelles affectées et le responsable de l’usurpation d’identité de Mera dans le Univers étendu DC fait des commentaires à ce sujet.

Le journaliste hollywoodien déclarations publiées par l’actrice qui a mentionné: « Je me suis beaucoup battu pour être dans le film. Ils ne voulaient pas m’inclure dans le film. »et ajouté qu’il apparaîtra enfin mais d’une certaine manière « réduit ». Ambre Entendu Il a reconnu qu’ils lui avaient donné une deuxième version du scénario du film où nombre de ses participations avaient été complètement éliminées.

une actrice en difficulté

L’actrice a reçu 2 millions de dollars en paiement de son usurpation d’identité de Mera dans Aquaman et le royaume perdu. Cela signifie qu’il a doublé le montant de dollars qu’il a gagné par rapport à sa participation au premier volet du King of the Seven Seas. Cependant, Heard n’a eu aucune chance de « renégocier votre contrat » avec DC qui s’est terminé après ce deuxième film de Aquaman.

Warner Bros. reconnaît qu’il y a beaucoup de pression du public pour que l’actrice cesse d’être Mera dans le Univers étendu DCmême avec une demande en Change.Org, qui a dépassé les 4 millions de signatures. Il est difficile de croire qu’ils vont renégocier avec Ambre Entendu de la ramener dans le DCEU même si le producteur du film, Peter Safran, a dit date limite qu’ils étaient au courant de la pression des fans mais qu’ils feraient « ce qu’il y a de mieux pour le film ».

Le procès avec Johnny Depp ajouté aux rumeurs d’une mauvaise relation avec Jason Momoale protagoniste de Aquamansuggèrent que l’on verra dans la suite du héros la fin de Ambre Entendu comme Mera. Il y a déjà de fortes rumeurs sur Internet qui pointent vers l’actrice qui pourrait potentiellement remplacer Heard dans le Univers étendu DC: Emilia Clarkequi a une excellente relation avec Momoa qu’il connaît de leur travail ensemble sur Le Trône de Fer.

