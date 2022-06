Amber Heard a déjà deux films prévus après le jugement de Johnny Depp en diffamation

Mercredi 1er juillet, un jury de sept personnes s’est prononcé en faveur de l’acteur de pirates des Caraïbes. Il a reçu 10 millions de dollars (13,7 millions de dollars australiens, 7,9 millions de livres sterling) de dommages et intérêts pour l’indemniser, y compris la perte de revenus, selon ABC News.

Mme Heard a également reçu 2 millions de dollars américains (2,7 millions de dollars australiens, 1,5 million de livres sterling) de dommages et intérêts après qu’il a été découvert que l’un des avocats de Depp l’avait diffamée, affirmant qu’elle avait » renversé un peu de vin et malmené l’endroit, mis leurs histoires au clair » avant d’appeler la police.

Macra rapporte qu’avant le début du procès, Heard a terminé ce film à venir. In the Fire, se déroule dans les années 1800, avec l’actrice jouant un psychiatre nord-américaine qui se rend dans une plantation isolée pour s’occuper d’un garçon aux « capacités spéciales ».

Le film a été réalisé par Conor Allyn qui a travaillé sur le scénario avec Pascal Borno et Silvio Muraglia.

Elle devrait également jouer dans Run away with Me.