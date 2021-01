Amazon vient d’acheter, pour la première fois, 11 avions: ils sont pour son ambitieux plan de distribution des colis avec sa propre flotte

C’est en 2015 que les premières rumeurs sont apparues et en 2016 nous avons vu le premier avions de la flotte aérienne d’Amazon. Le projet d’Amazon de construire sa propre flotte d’avions de livraison est en veilleuse depuis des années. Aujourd’hui, il se renforce plus que jamais avec l’achat de onze avions au total pour son réseau de distribution.





Comme annoncé par l’entreprise elle-même, ont acheté onze Boeing 767-300 commercial aux compagnies aériennes Delta (sept) et WestJet (quatre). Une fois les avions adaptés, ils seront inclus dans le réseau Amazon d’ici 2022. Amazon Air disposera ainsi pour la première fois de ses propres avions et pas seulement de ceux loués.

Au cours des cinq dernières années le réseau Amazon Air augmente sa flotte et déploiement grâce à la location d’avions cargo d’autres compagnies aériennes. Cette fois, cependant, c’est la première fois qu’ils décident d’acheter directement les avions pour les inclure indéfiniment dans la flotte. Un achat qui arrive juste au moment où le prix des avions est plus bas que jamais en raison de la situation causée par COVID-19 et de son impact sur le secteur du transport aérien.

L’idée d’Amazon avec Amazon Air est améliorer la livraison des colis aux clients en économisant du temps et des coûts en éliminant les intermédiaires. Aux États-Unis, selon CNBC, plus de la moitié des envois de colis aériens transitent déjà par son propre réseau Amazon Air. Lorsque le projet a été annoncé en 2016, ils prévoyaient d’avoir 85 avions dans la flotte d’ici 2022, nous verrons dans un an si cela se concrétise.

Omniprésent

Au cours des dernières années, nous avons vu différentes initiatives d’Amazon pour gagner du terrain dans le transport et la logistique. Non seulement des objets mais aussi des personnes. L’un des cas les plus notoires est celui des drones pour la livraison aérienne, mais nous avons également l’acquisition récente de Zoox et la présentation de son robotaxi Zoox.

Toujours sur terre, Amazon a également pris Rivian. Rivian conçoit des véhicules utilitaires électriques et le plan est de créer des fourgonnettes électriques chargées de distribuer les colis dans toute la ville. Ils ont également investi dans Aurora, qui conçoit des systèmes de conduite autonome pour les véhicules.

D’un autre côté, n’oubliez pas Blue OriginLa société de Jeff Bezos est fortement liée à Amazon qui a des projets de tourisme spatial et d’acheminement d’outils et de personnes sur la Lune. S’occuper de l’ensemble de la vente et de la distribution des produits ne sera pas facile, mais bien sûr, Amazon est ambitieux à cet égard.

Plus d’informations | Amazone