Amazon suspend temporairement les avis d’utilisateurs sur Le Seigneur des anneaux : Les anneaux du pouvoir

Plus tôt cette semaine, les deux premiers épisodes d’Amazon Prime Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ont fait leurs grands débuts sur le service de streaming. Mais comme dans la Terre du Milieu, quelque chose a rampé des profondeurs et a forcé Amazon à suspendre temporairement la possibilité de revoir le nouveau spectacle fantastique. Oui, il y a des trolls au milieu, et ils critiquent la nouvelle série d’Amazon.

Actuellement, le score de Rotten Tomatoes pour Rings of Power est fortement divisé entre les critiques et le public. Pour les critiques, l’émission a un nouveau score certifié de 84%, tandis que le score d’audience moyen est à un faible 34%. Les premières critiques étaient favorables à l’émission, les critiques affirmant généralement que l’émission avait un début et une configuration prometteurs. Mais maintenant que les épisodes sont sortis dans la nature, il n’est pas aussi clair si le spectateur ou le fan moyen ressent la même chose.

Le « Review Bombing » est ce qui se passe lorsqu’un produit, un service ou un média est inondé de critiques négatives. Habituellement, les critiques négatives proviennent de personnes qui n’ont même pas expérimenté le bien ou le service. Ceci est fait pour s’assurer que quel que soit l’objectif, il a zéro ou peu de succès. Disney est également actuellement confronté à un problème similaire avec le bombardement des revues de trolls Elle-Hulk.

Qu’est-ce qui ne va pas avec les anneaux de pouvoir ?

Anneaux de pouvoir fait face à une base de fans divisée depuis plusieurs mois dans son développement, avec de multiples raisons derrière le tollé des fans. Certains fans sur les réseaux sociaux s’opposent au concept d’une histoire originale se déroulant au deuxième âge de Tolkien. Beaucoup n’étaient pas satisfaits du traitement de la tradition. Le plus grand tollé, cependant, est le casting d’acteurs de couleur pour habiter le monde fantastique de Tolkien. Le casting s’est depuis prononcé sur le problème, Morfydd Clark qualifiant les cris de « non-sens ».

Un représentant de Prime a contacté Variety pour confirmer que l’arrêt des critiques n’est pas nouveau. Selon le porte-parole anonyme, un nouveau système de critiques a été discrètement mis en place pour la première de Une ligue à part août dernier. Le système implique un délai de 72 heures pour tous les avis des utilisateurs sur Prime Video, qui sont ensuite vérifiés pour s’assurer qu’ils n’ont pas été créés par un bot ou un troll avant d’être rendus publics. Ce nouveau système semble avoir fonctionné pendant Une ligue à partcar l’émission a actuellement un score de critique de 94 % et un score d’audience de 85 %.

Chose intéressante, Amazon n’a donné aucune restriction au système de notation d’IMDB, dont ils sont propriétaires. Comme avec les tomates pourries, Anneaux de pouvoir les avis des utilisateurs sont très partagés, la majorité étant soit sur un 10/10 soit sur un 1/10. Cela laisse le spectacle à une légère note globale de 6,2 parmi les utilisateurs.

Ça va être une période compliquée dans le fandom de la Terre du Milieu car Anneaux de pouvoir raconte son histoire. Considérant à quel point Amazon a plongé dans la série, en la renouvelant pour cinq saisons et tout le marketing, les choses seront probablement tendues à la fois au sein du fandom et au siège d’Amazon. Avec le temps, peut-être que les fans seront conquis par les personnages, l’intrigue et les visuels impressionnants. Ou peut-être que la série restera dans l’histoire comme l’un des plus grands échecs du streaming. Le destin de cette émission sera probablement aussi extrême que les fans.