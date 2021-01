Amazon Studios révèle le synopsis officiel de «  Le Seigneur des anneaux  »

Dans une nouvelle passionnante, Amazon Studios a publié le synopsis officiel de la longue gestation le Seigneur des Anneaux séries.

Il semble que nous ayons attendu une éternité qu’Amazon Studios produise leur le Seigneur des Anneaux séries. Depuis qu’il a été révélé que la série se déroulerait au deuxième âge de la Terre du Milieu, les fans de Tolkien se sont efforcés d’en savoir plus. Eh bien, nous avons enfin réalisé notre souhait car Amazon Studios a révélé un synopsis officiel qui était définitivement conçu pour nous aiguiser l’appétit:

La prochaine série d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables étaient testé, l’espoir suspendu par le plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir tout le monde dans les ténèbres. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes Brumeuses aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, en passant par l’époustouflant royaume insulaire de Numenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après ils sont partis.

Concentrons-nous d’abord sur la bonne partie: il a été officiellement confirmé avec ce synopsis que nous allons enfin voir le royaume de Numenor, un lieu légendaire que de nombreux fans (comme moi) mouraient d’envie de voir porter à l’écran. De plus, la phrase «les royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine» me convainc que nous allons voir la montée ET la chute colossale de Numenor. Je pense que beaucoup ont supposé que ce serait le cas une fois que le contexte du Second Âge de la Terre du Milieu aurait été confirmé, mais c’est bien d’avoir le synopsis en dire autant avec des mots. Ce sera également agréable de voir un endroit elfique (à Lindon) qui n’est pas Lothlorien ou Fondcombe. Les deux sont de beaux endroits, mais ce sera agréable de voir quelque chose de nouveau.

Cela étant dit… ce synopsis, tout en étant alléchant, est aussi profondément exaspérant car il est extrêmement léger sur les détails. Vous noterez qu’aucun personnage n’est mentionné par son nom, bien que nous sachions tous que le «plus grand méchant» évoqué dans le synopsis se réfère à Sauron. Mais en dehors de cela, il est impossible de dire avec certitude qui nous allons voir. Nous ne savons toujours pas qui seront les personnages principaux, ni ce qui déclenchera l’intrigue. Nous avons beaucoup d’informations générales, mais c’est à peu près tout. Je suppose que nous devrons attendre la sortie du premier teaser pour en savoir plus. C’est très frustrant car quand j’ai vu que le «synopsis» avait été publié, j’ai supposé que nous aurions des détails pertinents sur l’intrigue. Je comprends qu’Amazon Studios veut naturellement créer du suspense, mais à un moment donné, ils doivent nous dire, à leur public potentiel, qui sont les personnages principaux afin que nous ayons une idée de ce qui se passe une fois la série sortie.

Le Seigneur des Anneaux est prévue pour la première sur Prime Video cette année, bien qu’une fenêtre de sortie exacte n’ait pas été nommée. Que pensez-vous du synopsis officiel?