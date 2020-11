Amazon reporte le vendredi noir en France, mais aussi de nous les marchands veulent un report

le vendredi noir cette année risque d’être vraiment noire dans le pire sens du terme, du moins pour le boutiques traditionnelles. En Italie et dans le monde, les entreprises commerciales tiennent toujours souffrance limitations imposées par les mesures anti-Covid-19 des différents gouvernements, et pour le vendredi 27 novembre, elles seront toujours fermées ou difficiles d’accès en raison des verrouillages locaux et d’autres restrictions à la liberté de mouvement des citoyens. Pour cette raison en France le géant du commerce électronique Amazon a accepté de reporter l’anniversaire: en adhérant à une demande gouvernementale avec les grandes chaînes de distribution, le groupe évitera ainsi engloutir le chiffre d’affaires venant de ceux qui font traditionnellement des achats de Noël dans les magasins physiques.

Le retour en France

La nouvelle est de ces dernières heures: le numéro un d’Amazon France, Fréderic Duval, a accepté la proposition de reporter le Black Friday d’une semaine venant du ministre français de l’économie Bruno Le Maire. L’annonce est intervenue après que les grands magasins de distribution aient d’abord donné leur accord à l’initiative, mais liant également leur oui à la participation d’Amazon. Parallèlement au report général de la journée de remise, le gouvernement prévoit également de anticiper la réouverture prévue des magasins de quelques jours, à droite le vendredi 27 novembre au lieu du 1er décembre; pour cette année la date du nouveau vendredi noir français sera donc le vendredi 4 décembre et permettra également aux petits et moyens commerçants de profiter de l’afflux plus important de clients dû aux remises et aux achats de Noël.

La situation en Italie

Ce qui s’est passé en France est conforme à la vision de Confesercenti de la situation: selon ce que rapporte Il Messaggero, l’association est en fait faire pression pour que le gouvernement prenne des décisions similaires Aussi en Italie. Selon les données de Confesercenti, les mesures d’endiguement de la contagion actives sur notre territoire jusqu’au 3 décembre au moins risquent d’être transférées dans les caisses du commerce numérique 700 millions d’euros en seulement quatre jours, du vendredi noir au cyber lundi. Et si les fermetures liées aux zones rouges devaient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, la perte de revenus des commerçants traditionnels liée aux achats de Noël pourrait s’élever à 3,5 milliards d’euros.