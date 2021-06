Amazon, Reddit, Spotify, d’autres sites Web populaires en panne en raison d’une panne de Fastly CDN

08 juin 2021 16:34:36 IST

Un problème possible chez Fastly, un fournisseur de CDN populaire, aurait laissé des sites Web comme Twitch, Amazon, Spotify, Reddit, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, le New York Times, la BBC, le Financial Times, le site Web du gouvernement britannique et quelques autres, confrontés à une panne. Cela a été rapporté pour la première fois par le Financial Times. Fastly a également a mis à jour sa page d’état confirmer qu’il fait face à une panne. « Nous étudions actuellement l’impact potentiel sur les performances de nos services CDN », a déclaré Fastly.

Rapidement, le fournisseur de CDN connaît une panne massive, ce qui entraîne le renvoi de 503 erreurs par Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian et le FT.https://t.co/parKGKwrSU – Matt ‘TK’ Taylor (@MattieTK) 8 juin 2021

Voici une liste de sites Web actuellement en panne en raison d’une panne. – Site Web du gouvernement britannique – Reddit – Pintrest – Twitch – New York Times – The Guardian – BBC – Bloomberg – Financial Times https://t.co/nmTDshAdqi – CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) 8 juin 2021

Plus de 21 000 utilisateurs de Reddit ont signalé un problème avec le site Web jusqu’à présent, et plus de 2 000 utilisateurs ont signalé des problèmes avec Amazon, selon Downdetector.com. Depuis 16 heures IST le 8 juin, il y a également eu un pic de problèmes signalés à propos de Google.

Pour les non-initiés, Fastly est un réseau « de périphérie », qui se situe entre les utilisateurs et les sites Web et comble le fossé pour le réseau de diffusion de contenu, l’optimisation d’image, la vidéo et le streaming, la sécurité du cloud, entre autres. Ceci est une histoire en développement…

