Amazon propose déjà un service de création de t-shirts sur mesure: « il vous suffit » de créer un modèle virtuel de votre corps

L’entreprise de Jeff Bezos saisit toutes les opportunités possibles pour créer une révolution dans la façon dont nous achetons des vêtements. Il y a des années, il a présenté l’Amazon Echo Look – maintenant abandonné – et maintenant il va plus loin avec son nouveau service de t-shirts sur mesure, appelé ‘Made For You’.

Cette plateforme utilise un modèle virtuel qui est créé via notre smartphone et qui «scanne» notre corps dans le style du controversé Amazon Halo mais avec l’idée de pouvoir personnaliser des vêtements qui s’adaptent parfaitement à notre corps. Le service, actuellement disponible uniquement aux États-Unis, rouvre le débat sur la vie privée.

Une idée curieuse, mais avec des bords

Acheter des vêtements sur Internet et sans les essayer auparavant est problématique car les tailles indiquées par les fabricants ne sont pas toujours ce à quoi on s’attend.

Cela signifie que des efforts sont déployés depuis longtemps pour résoudre ce problème, et le service «Made For You» est précisément destiné à ce domaine. Au lieu de choisir une taille, le service s’adapte à nos mesures spécifiques et fait à travers un modèle de notre corps pris à travers l’appareil photo du smartphone.

L’application demande à prendre deux photos – une de face et l’autre de dos – et également de remplir un petit formulaire indiquant notre taille, notre poids et le style de notre corps pour construire cet «avatar virtuel» et modélisez différents types de T-shirts.

Le système vous permet également de créer différents types de t-shirts dans lesquels choisissez la manche (courte, longue), le cou, le type de dessin (mince, classique, décontracté) et huit couleurs différentes.

Chaque chemise, faite de coton ou d’un mélange avec de l’élasthanne, coûte 25 €, et un nom peut être ajouté à l’étiquette pour créer une autre touche de personnalisation. Application vous permet de vérifier à quoi ressemble chaque design dans ce double virtuel créé, ce qui signifie théoriquement que lorsque nous prenons la décision de faire l’achat, le vêtement finit par rester comme nous le voulions après l’avoir «conçu».

Bien sûr, ce service revient à soulever des préoccupations concernant la confidentialité. Télécharger des photos de nous sur le service (elles ne sont pas nues, mais nous supposons que nous devons porter des vêtements qui permettent à notre corps d’être bien scanné) peut être délicat pour certains, même si certainement de nombreux utilisateurs le font quotidiennement sur les réseaux sociaux.

Amazon garantit que la confidentialité est garantie et que les images que nous envoyons sont supprimées du service une fois notre « jumeau numérique » généré, mais encore une fois, ce type d’application doit surmonter ces réticences et ces soupçons pour devenir populaire sur le marché.

Plus d’informations | Amazone