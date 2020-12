Amazon Prime Video sort en janvier 2021

L’année commence bientôt et avec elle, de nouvelles séries et de nouveaux films arrivent sur les services de streaming. Nous vous disons quelles sont les premières de la vidéo Amazon Prime de janvier 2021.

Avec une année sur le point de se terminer, en plus de vouloir l’envoyer baiser les choses typiques de fin de saison arrivent. Parmi eux figurent les annonces de ce qui va atteindre les chaînes de streaming au cours des prochaines semaines. Et comme on va le faire par habitude, c’est au tour du Amazon Prime Video débute en janvier 2021.

Parmi eux, la première de la série se démarque 3 chemins. Nous y verrons l’histoire de plusieurs individus qui décident de faire (ou de refaire) le Camino de Santiago. Et avec tout ce que cela implique. La série animée de Star Trek: ponts inférieurs. Et à leurs côtés la troisième saison de American Gods.

Quant au contenu d’anime, ils rejoignent en janvier Slayer Revolution ou la troisième saison d’Attack on Titan. Et si vous êtes fans de nostalgie, Yu Yu Hakuso arrive. Oui, celui qu’ils vont faire en direct l’an prochain. Au moins, personne ne nous prendra les originaux.

Nous vous laissons la liste complète et les dates de sortie des films et séries:

Liste complète des sorties d’Amazon Prime Video en janvier 2021

Date

Titre

Format

1er janvier

Film

1er janvier

Alfie

Film

Elizabethtown

Film

Défense légitime

Film

11 janvier

Série

Norbit

Film

Jeu de patriotes

Film

fièvre du samedi soir

Film

La fille du général

Film

Mariage forcé

Film

Jeune adulte

Film

08 janvier

La méthode

Film

Lucie et sexe

Film

Isi & DIsi: haute tension

Film

Planète 51

Film

09 janvier

Petit gros problème

Film

12 janvier

Celui qui se profile (S12 partie 2)

Série

15 janvier

Ecole du rock

Film

Tokyo Ghoul (T1-T3)

Anime

Attaque sur Titan (T3)

Anime

Haikyuu !! Rikky contre Kuu

Anime

Révolution des tueurs

Anime

Yu Yu Hakuso

Anime

Une nuit et Miami

Film

18 janvier

Le japon

Film

20 janvier

Forte

Film

21 janvier

South Park (T3)

Série d’animation

22 janvier

Série

22 janvier

Série d’animation

25 janvier

Exploser exploser

Film

Les morts ne meurent pas

Film

Hier

Film

26 janvier

La possession de Mary

Film