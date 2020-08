Amazon Prime Video: ces films et séries disparaîtront du programme en août 2020

Un nouveau contenu est ajouté à Amazon Prime Video …

… Mais certains films et séries quittent également la plateforme en août

Notre liste montre quel contenu disparaît

L’offre du fournisseur de streaming Amazon Prime Video est en constante évolution. Au cours du mois nouveaux films, séries et documentaires Pour être inclus dans le programme existant, certains contenus doivent céder de temps en temps. Nous vous dirons lequel Films et séries en août 2020 disparaîtra du programme Amazon Prime Video et ne sera donc bientôt plus disponible.

En plus d’Amazon Prime Video, le service de streaming pourrait également être une bonne alternative pour vous Disney Plus être:

Août 2020: Quelles séries et quels films disparaissent?

Le fournisseur de streaming Vidéo Amazon Prime propose régulièrement de nouveaux films et séries, mais en même temps certains contenus disparaissent du programme. Il faut donc passer à un autre fournisseur et éventuellement créer un nouveau compte Netflix, Ciel, Maxdome ou Co. créent.

dans le Août 2020 supprime le contenu d’Amazon comme la première moitié de la 6e saison de «Vikings», la 7e saison de «Family Guy» et «Jurassic World: The Fallen Kingdom», vous n’avez donc que peu de temps pour regarder votre film préféré ou pour regarder vos séries préférées sur Amazon Prime Video.

Ces nouvelles séries, films et documentaires seront disponibles en août 2020 Disney Plus:

Ci-dessous nous vous en donnons un Aperçu de toutes les séries et films qui seront supprimés du programme dans les prochains jours Vidéo Amazon Prime disparaîtra. Vous ne devriez donc pas prendre trop de temps si vous souhaitez consulter ce contenu au préalable!

Bientôt plus sur la plateforme de streaming

Ces films et séries ne sont disponibles que pour une courte période Août 2020 disponible sur Amazon Prime Video:

Captain Tsubasa – Les grandes stars du football – 30 juillet

– 30 juillet The Expendables – Director’s Cut – 31 juillet

– 31 juillet la petite sorcière – 31 juillet

– 31 juillet Ehrlich Brothers: Magic – Le spectacle unique du stade – 31 juillet

– 31 juillet Jour du projet – 31 juillet

– 31 juillet Autobus 657 – 31 juillet

– 31 juillet Le joueur – 31 juillet

– 31 juillet Le Dennis – Malheureusement non! Malheureusement pas du tout! – 31 juillet

– 31 juillet La famille Popolski: Vivez au Zloty Palace – Le meilleur des meilleurs – 31 juillet

– 31 juillet L’homme aux poings de fer – 31 juillet

– 31 juillet Jurassic World: le royaume déchu – 3 août

– 3 août Sans arrêt – 3 août

– 3 août Parc du Sud – Saison 22 – 4 août

– Saison 22 – 4 août Mon petit poney – le film – 4 août

– 4 août Filles filles! – 4 août

– 4 août Filles Filles 2 – Loft ou Amour – 4 août

– 4 août Vikings (Saison 6, partie 1) – 5 août

(Saison 6, partie 1) – 5 août Code noir – 6 août

– 6 août Gaelic King – Le retour du roi celtique – 6 août

– 6 août Juste une petite faveur – 7 août

– 7 août L’effet Lazarus – 7 août

– 7 août Un garçon de nulle part – 7 août

– 7 août Quelle est la qualité de votre relation – 7 août

– 7 août Le patron – 7 août

– 7 août l’homme ému – 9 août

– 9 août Les gars durs – 10 août

– 10 août Garçons durs – 10 août

– 10 août L’école sera annulée demain – 11 août

– 11 août Les misérables – 11 août

– 11 août Zack et Miri font un porno – 12. août

© Chaîne Histoire

Sans date de fin exacte

Pitch Perfect – la scène est à nous!

Food Inc. – Que mangeons-nous vraiment?

Hannibal

Juste une petite faveur

Oubli

Les misérables

Family Guy Saison 7

Pins capricieux

Lola au petit pois

Le monde de Charlie

Garçons durs

Les gars durs

Mlle Julie

Opéra Dario Argentos

Le droit de la famille

Les prophéties célestines

Des chiens soldats

Une chanson dont tomber amoureux

Empire de guerre

Gardiens

Hersher, le rebelle

Millionnaires de la mafia (OV)

Chasse aux monstres

Nouveau venu – Échangez la gloire contre l’amour

Oculus

Le chasseur de démons

L’homme de minuit

Les étrangers

Thor – Une belle aventure

Dans le piège

Oubli

Sematary pour animaux de compagnie

Un avec un cœur

Chère vie

Pitch Perfect – la scène est à nous!

Histoire d’amour de Cendrillon

Pas sans parents

Un peuple et son roi (OmU)

Des oiseaux rares

Opération Mer Rouge

Les légendaires Howard Highes

Trois pics

ENTIÈREMENT voilé!

Food Inc. – Que mangeons-nous vraiment?

Dans une salle sombre

Hypnos – rêve ou réalité?

Entrer en collision

Dany: une histoire père-fils

Meurtre sur mesure

Chasse humaine

Juliette nue

Frances

Solitude – Le monde mystérieux de Leland Fitzgerald

rottweiler

El Lobo

Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici sur PlayCentral.de si d’autres films et séries sont supprimés du programme Amazon Prime Video. Nous tenons également à souligner que nous cette liste n’est pas exhaustive garantie, car le contenu supprimé de l’offre peut changer à tout moment.

Pourquoi les films et séries disparaissent-ils de l’offre Amazon Prime Video?

Les films et séries qui ne sont pas produits par Amazon Prime Video lui-même ne peuvent être proposés sur la plate-forme de streaming qu’avec la licence correspondante du détenteur des droits respectif. Donc, si les offres disparaissent de l’offre, c’est dans la plupart des cas que la licence du film ou de la série a expiré.

De temps en temps, Amazon décide de renouveler cette licence, puis tôt ou tard le contenu sera à nouveau inclus dans le programme. Cependant, il se peut aussi que la licence ait déjà été accordée, par exemple à un autre fournisseur. Amazon doit également se demander si l’extension d’une licence a du sens et si les frais en valent la peine à long terme.

* Remarque: ce message n’est pas une publicité payante. Tous les liens Disney Plus sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par son intermédiaire, sans que vous ne payiez un centime de plus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂