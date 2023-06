Amazon prévoit de lancer un niveau financé par la publicité sur Prime Video

Amazone est à des stades préliminaires de discussions pour introduire un niveau financé par la publicité à son Première vidéo service. Cette décision redéfinira sa position dans l’industrie du streaming. Ce développement constitue un changement significatif dans l’approche de la société vis-à-vis de sa plate-forme de streaming, comme l’a rapporté le Wall Street Journal.





Traditionnellement, Prime Video a été emballé dans le cadre de son abonnement Prime à 14,99 € par mois ou peut être utilisé en tant que service autonome au prix de 8,99 € par mois. Le format existant permet aux abonnés de compléter leur bibliothèque de contenu avec des services sans publicité tels que Max, Paramount Plus et Showtime via la fonction Prime Video Channels.

Amazon explore des options sur la façon d’intégrer la publicité dans l’expérience utilisateur de ses membres Prime Video existants. La société prévoit de fournir un niveau sans publicité qui coûtera des frais supplémentaires au prix actuel de l’adhésion. On pourrait choisir de ne pas payer ladite augmentation, mais l’inconvénient sera une fréquence accrue des annonces diffusées.

Les détails des coupures publicitaires sont encore en cours de décision. Cependant, il n’est pas clair si la stratégie proposée par Amazon sera compétitive par rapport aux trois à quatre minutes de publicité de Max par heure. Amazon n’a pas encore commenté ces développements, car le prix de ce nouveau niveau qui sera pris en charge par les publicités n’est pas encore annoncé.

La décision d’Amazon de prendre en charge la publicité dans son service de streaming Prime Video est une stratégie logique, compte tenu de la présence croissante de sa branche publicitaire dans l’industrie. Lors du dernier rapport sur les résultats d’Amazon, il a déclaré un revenu sain de 9,5 milliards de dollars généré par sa division publicitaire. Amazon intensifie également ses efforts avec Freevee, son service de télévision en streaming gratuit financé par la publicité, en intégrant le contenu de Prime Video. Cette décision pourrait s’avérer déterminante pour renforcer sa situation financière dans un contexte de licenciements généralisés et d’un climat économique incertain, permettant à l’entreprise de diversifier ses sources de revenus et d’améliorer sa résilience financière.





Plus d’annonces pourraient signifier plus de contenu

Dans un développement parallèle, Amazon aurait également engagé des discussions avec Warner Bros. Discovery et Paramount pour commencer à proposer des versions financées par la publicité de Max et Paramount Plus sur ses chaînes Prime Video. Cette stratégie peut potentiellement augmenter la quantité de contenu disponible pour sa base d’utilisateurs en streaming. Ainsi, augmentant la proposition de valeur pour bénéficier du service.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Amazon envisage d’enchérir pour les droits de diffusion de Asssociation nationale de Basketball (NBA), qui doivent expirer en 2025. Une telle décision pourrait considérablement renforcer le portefeuille de streaming sportif d’Amazon, qui comprend déjà des événements populaires tels que Football du jeudi soir​.

En résumé, Amazon peut redéfinir sa position actuelle dans le monde hautement concurrentiel de l’industrie du streaming, en mettant en œuvre ce changement stratégique pour remodeler ses offres actuelles. Tout cela peut être réalisé en introduisant des publicités dans l’expérience utilisateur actuelle de Prime Video. En s’appuyant sur sa technologie existante dans le secteur de la publicité et sur de solides partenariats stratégiques, Amazon peut accroître l’attrait de son service de streaming auprès d’un public plus large en fournissant plus de contenu à consommer pour tout le monde.