Amazon présente un nouveau système d’apprentissage automatique avec des outils pour surveiller les travailleurs et les machines dans les usines

Au cours des dernières heures, AWS, la division des services cloud d’Amazon, a déployé ses nouveaux outils et services pour ses clients. Parmi les plus importants sont Monitron et Panorama, deux systèmes qui permettent de surveiller l’état des machines et fournissent respectivement des renseignements aux caméras de surveillance.





Les nouveaux services ont été présentés lors de la conférence annuelle AWS avec l’idée d’apporter de nouvelles options au secteur professionnel. Les deux sont destinés à recueillir plus d’informations dans le secteur industriel sans avoir à faire un investissement extraordinaire dans la modification des installations existantes. Au lieu de cela, en utilisant des capteurs et des éléments matériels connectés à des équipements existants, il vous permet de profiter de l’infrastructure actuelle pour mieux surveiller ce qui se passe sur les postes de travail.

Comme l’a déclaré un représentant d’Amazon au Financial Times, «il existe une tonne de données dans une usine, une usine de fabrication ou une chaîne d’approvisionnement. […] enfermé dans des machines dont de nombreuses entreprises pourraient tirer une grande valeur. «

Capteurs Monitron. Via AWS.

Un exemple de ceci est Monitron, un capteur de seulement cinq centimètres qui peut être attaché à des machines. Il est utilisé pour analyser sa vibration, s’il atteint des températures en dehors d’une plage établie ou même pour prédire d’éventuelles pannes. Les capteurs sont effectivement connectés à un réseau plus vaste qui maintient tout synchronisé et centralisé, ainsi que connecté en temps réel pour fournir des informations au client.

Les caméras de surveillance traditionnelles transformées en caméras à intelligence artificielle

Plus intéressant peut-être est l’AWS Panorama Appliance et le AWS Panorama SDK. Le premier est le matériel, le second est le logiciel. Ces deux en combinaison permettent équiper les caméras de surveillance traditionnelles et simples d’intelligence. Intelligence pour surveiller, par exemple, le nombre de personnes dans un lieu, l’espace entre elles (dû au COVID-19), qu’elles portent ou non un masque ou un casque de protection et de nombreuses autres fonctions.

Découverte des objets et du trafic des personnes à l’aide d’AWS Panorama. Via AWS.

En ajoutant ces petits appareils aux caméras de surveillance, les entreprises peuvent disposer d’un système de surveillance complet qui surveille en temps réel les fonctions spécifiques demandées. AWS Panorama utilise la vision par ordinateur pour analyser les images collectées par les caméras et détecter automatiquement les problèmes de sécurité ou la non-conformité des travailleurs.

Le problème ici, encore une fois, a à voir avec la confidentialité et le contrôle qui peuvent être appliqués au travailleur. Chez Amazon, ils semblent en être conscients, affirmant au Financial Times qu’il est compréhensible de penser que cette technologie peut être abusée, mais que «la même technologie peut être utilisée pour assurer la sécurité des travailleurs».

L’un des premiers clients d’AWS Panorama est Siemens Mobility, qui affirme utiliser cette technologie pour surveiller le trafic dans les villes. Deloitte l’utilisera pour analyser la traite des êtres humains dans un port maritime américain.

D’un autre côté, Amazon dit lui-même qu’il utilise déjà des capteurs Monitron dans certains de ses centres de distribution. Ils sont utilisés pour surveiller les bandes transporteuses et la manière dont les colis sont manipulés. Le thème de surveiller les travailleurs d’Amazon n’est pas non plus nouveauEn 2018, nous avons entendu parler d’un bracelet pour maintenir les travailleurs actifs et en avril de cette année, des pratiques de surveillance et des licenciements dus à une faible productivité ont été mis au jour.

