Amazon Pay, Paytm, PhonePe et 16 autres sociétés deviennent actionnaires de NPCI

NPCI (National Payments Corporation of India) a publié une déclaration le 26 novembre révélant qu’elle avait élargi sa base d’actionnaires, ce qui fixe la valorisation de l’entité à Rs 1 763 crore. Il l’a fait en complétant le placement privé de 4,63% de ses actions d’une valeur de Rs 81,64 crore. Parmi les 19 nouveaux actionnaires figurent Amazon Pay, Paytm Payments Bank, PhonePe, Mobiwik, Pine Labs, Standard Chartered Bank et PayU. Cela porte le nombre total d’actionnaires à 67. Cela vient après que le nombre total de transactions UPI ait franchi la barre des 2 milliards le mois dernier, octobre 2020.

Selon le dernier modèle d’actionnariat, au 26 novembre, y compris les nouveaux ajouts, Amazon Pay India, PayU Payments. PhonePe, Pine Labs, Paytm Payments Bank, IDFC First Bank, Standard Chartered Bank, etc., détiennent 0,44% chacun, tandis que MobiKwik et India Post Payments Bank détiennent 0,04% chacun. Union Bank of India, Bank of Baroda et Punjab National Bank détiennent la participation la plus élevée avec 9,15%, tandis que Canara Bank détient 8,14%. Les prêteurs, dont la State Bank of India, la Bank of India, la ICICI Bank, la HDFC Bank, la HSBC et la Citibank, détiennent chacun 7,12% du capital.

<< Ce vaste exercice de base a été effectué pour diversifier davantage et distribuer la participation de NPCI à un plus grand nombre d'entités réglementées par la RBI et de catégories d'acteurs du secteur des paiements. NPCI a fait une offre de placement privé à 131 entités réglementées par la RBI, dont 19 ont manifesté et se sont vu attribuer des actions de NPCI. Avec cette expansion de l'actionnariat, NPCI intègre certaines des principales banques, de nouvelles catégories de banques et les entités non bancaires autorisées par la RBI ", a déclaré NPCI dans un communiqué. déclaration.

<< Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat de cet exercice et de la confiance exprimée dans la croissance continue et l'objectif plus large de NPCI. Avec cela, nous avons également élargi notre actionnariat pour inclure de nouvelles catégories telles que les banques de paiement, les petites banques financières et les opérateurs de systèmes de paiement. au secteur public existant, au secteur privé, aux banques rurales étrangères, coopératives et régionales », a déclaré Rupesh H Acharya, chef des finances, NPCI.

