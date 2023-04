Amazon partage un premier aperçu de Merry Little Batman

Le récent accord entre Warner Bros. Discovery et Amazon commence à porter ses premiers fruits entre les mains de Homme chauve-souris. Après avoir acquis la série animée Croisé chapeautéAmazon partage le premier regard sur Joyeux petit Batmanun nouveau film d’animation qui enchaînera également avec un spin-off centré sur la Bat-Family.





Grâce à Variety, la société a dévoilé la première image du prochain film d’animation de vacances rempli de Seul à la maison vibrations. Après avoir été laissé seul au Wayne’s Manor pendant la saison des fêtes, le petit Damian Wayne devra se relever et se transformer en véritable héros pour protéger sa maison et même Gotham City d’un groupe de méchants essayant de profiter de la vulnérabilité qui l’entoure. Le moment le plus merveilleux de l’année.

Joyeux petit Batman se connectera directement avec le Bat-Famille série, qui sera centrée sur Damian, Alfred et Bruce Wayne lui-même alors qu’ils tentent de sauver Gotham tout en protégeant leur petite mais mignonne famille.

Ces deux projets rejoindront le HBO Max mis au rebut Croisé chapeauté série animée, qui a été reprise par Amazon il y a environ un mois. Produit par Bruce Timm, JJ Abrams et Matt Reeves, le spectacle marque le retour de Timm dans l’animation de DC après avoir fait partie du célèbre Batman : la série animéece qui signifie que les fans attendent avec impatience ce projet qui a déjà confirmé deux saisons.





L’avenir de Batman

Au fil des années, Batman est devenu le personnage le plus populaire et le plus aimé de DC Comics, laissant même Superman et Wonder Woman derrière lui. C’est pourquoi The Dark Knight a tant de projets non seulement liés à lui-même, mais aussi à de nombreux personnages qui ont été présentés avec lui.

Un exemple clair de ceci est Le pingouin série, qui arrivera sur HBO Max l’année prochaine, suite aux événements de Le Batman et travaillant comme une mise en place pour la suite, à venir en 2025. Cette même année, une autre version du Caped Crusader fera ses débuts dans les cinémas de Les braves et les audacieux, le premier film d’action en direct mettant en vedette le personnage dans la vision DCU de James Gunn. Ainsi, en rejoignant Robert Pattinson, un autre acteur jouera Bruce Wayne dans un proche avenir.

Mais s’il y a quelque chose de plus grand que Batman, ce sont ses ennemis. Joaquin Phoenix reviendra dans le rôle d’Arthur Fleck dans Joker 2partageant la vedette avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn dans un film qui racontera l’histoire derrière l’une des romances les plus légendaires de l’histoire de DC.

Harley poursuivra également son propre chemin dans la série animée HBO Max, mettant en vedette La théorie du Big Bang‘s Kaley Cuoco, qui a réussi à survivre aux nombreux changements que l’entreprise a mis en pratique au cours des deux derniers mois.

La CW a également son propre Batunivers intégré Chevaliers de Gothamune série qui montre Gotham City sans Batman, quelque chose de similaire à ce que les fans ont vu dans Batwomanla série Arrowverse qui a été annulée l’année dernière avec Les légendes de demain de DC.

Et bien sûr, il y a aussi les nombreux films d’animation que Warner Bros. Animation sort chaque année, dont beaucoup suivent des arcs de bandes dessinées Batman ou des personnages connexes.