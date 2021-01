Amazon ouvrira un centre à Alexandrie d’ici un an: de nouveaux emplois bientôt

Ces derniers jours, le géant du commerce électronique Amazone il a anticipé l’ouverture de deux nouveaux bureaux en Italie: un centre de tri à Spilamberto, dans la région de Modène et un centre de distribution à Agognate, une fraction de Novara; l’ouverture des nouveaux centres est prévue pour 2021 et a été annoncée directement par l’entreprise. Dans ces heures, cependant, la nouvelle de l’ouverture d’un autre centre est apparue, qui sera situé dans la région d’Alessandria; pour le confirmer – rapporte l’Ansa – était l’adjoint au maire de la ville du Piémont, Davide Buzzi Langhi.

Le nouveau centre logistique

Dans ce cas également, on savait depuis des mois que la zone était au centre d’un grand projet: les chantiers avaient déjà commencé il y a quelque temps, même si jusqu’à présent on ne savait pas qui était le client des travaux. Maintenant la confirmation, par laquelle il a été annoncé que la fin des travaux est prévue pour Août cette année. Parmi les autres détails connus, il y a la nature du projet, qui implique la construction d’un entrepôt de 8000 mètres carrés dédié à la logistique et positionné à la périphérie de la ville. Le centre logistique fonctionnera comme une plaque tournante pour le passage des marchandises dans le nord de l’Italie et aura notamment pour fonction de desservir au mieux le triangle industriel et commercial formé par les villes de Milan, Turin et Gênes.

Véhicules électriques et nouvelles embauches

Selon ce qui a été déclaré aux journaux locaux, la construction du centre sera accompagnée de celle d’un grand parking qui fournira des centaines de colonnes pour la recharge véhicules électriques, et le transport des marchandises eux-mêmes aura ce type de véhicule au centre. Comme cela s’est produit pour les centres d’Agognate et de Spilamberto, dans ce cas également, nous parlons de nouveaux emplois rendus disponibles par le géant du commerce électronique, même si aucun chiffre n’a été fourni à environ.

