Amazon opte pour les fausses critiques (et ceux qui les pratiquent): Kick Accessory Maker RavPower pour avoir autorisé ces critiques

À la mi-mai, une fuite de base de données a révélé un stratagème avec des centaines de milliers de personnes impliquées dans faux avis sur Amazon. La pratique avait quelques acteurs pertinents tels que le fabricant d’accessoires Aukey, qui a été immédiatement arrêté. Un mois plus tard, c’était au tour de RavPower.





Tout a commencé à cause d’un article récent du Wall Street Journal. La journaliste Nicole Nguyen a révélé comment elle avait reçu une carte-cadeau de 35 € en échange d’un avis du produit que vous aviez acheté pour une valeur similaire. Lorsque la nouvelle a gagné du terrain, Amazon a immédiatement décidé de supprimer RravPower de la plate-forme, ce qui a été confirmé par The Verge.

RavPower n’est pas parti seul de la plateforme Amazon. Il est accompagné de TaoTronics et Vava, deux autres magasins faisant partie du même groupe d’affaires que RavPower. Anjou et HooToo, deux autres magasins de la même entreprise, sont toujours sur Amazon.

La guerre contre les (faux) avis

Le retrait de RavPower du magasin vient sQuelques semaines seulement après qu’ils se soient débarrassés d’Anker et de Mpow entre autres. La raison? La même dans tous les cas : autorisez et boostez les avis en feu avec des chèques cadeaux, des produits offerts ou directement par virement. C’est une pratique qu’Amazon a strictement interdite sur sa plateforme il y a cinq ans.

Malgré ces cas et la base de données avec des centaines de milliers de personnes impliquées, Amazon dit que c’est une pratique mineure et que seul un très petit pourcentage des avis d’utilisateurs sont faux. La société a répété à quel point il est important pour elle de ne pas saper la confiance des consommateurs avec ce type de faux avis.

Parmi les efforts d’Amazon, ils disent qu’il se démarque l’utilisation d’une intelligence artificielle capable de détecter les faux avis avant les humains Sur la plateforme. Selon Amazon, en 2020, ils ont détecté plus de 200 millions de faux avis suspectés avant que le client ne les voie. Au cours des trois premiers mois de 20212, il dit avoir informé plus de 1 000 groupes (généralement sur Facebook) et entreprises de ces pratiques pour les empêcher de continuer.

Pour le moment C’est un problème qui ne semble pas être complètement résoluBien qu’avec des mesures aussi drastiques que la suppression de la plate-forme, certains magasins l’envisageront peut-être avant d’autoriser ces critiques de leurs produits. Quel sera le prochain lot à être déchu des droits de distribution sur Amazon ?

Via | Le bord