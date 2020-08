Amazon: nouvelle promotion 3 pour 2 avec 1000 produits

Echo Dot (3ème génération), Enceinte connectée avec horloge et Alexa, Tissu sable

Notre enceinte connectée la plus populaire : maintenant disponible avec un affichage LED pour consulter l'heure, la température extérieure ou les minuteurs. Idéal pour votre table de nuit : demandez à Alexa de programmer une alarme et touchez la surface supérieure pour la reporter. Le capteur de lumière ajuste automatiquement la luminosité de l’affichage, de jour comme de nuit. Contrôlez votre musique par simple commande vocale : écoutez des titres en streaming via Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, TuneIn et plus encore. Vous pouvez également écouter des livres audio sur Audible. Profitez d’un son stéréo : jumelez votre appareil avec un second Echo Dot (3ème génération) pour un son stéréo riche. Écoutez de la musique dans toute votre maison avec des appareils Echo compatibles. Prête à rendre service : demandez à Alexa de jouer de la musique, répondre à vos questions, lire les nouvelles, consulter la météo, programmer des alarmes, contrôler des appareils connectés compatibles et plus encore. Alexa a des Skills : avec des centaines de Skills, Alexa se perfectionne sans cesse, ajoutant de nouvelles fonctionnalités comme le suivi fitness, des jeux et plus encore. Contrôlez votre maison connectée par la voix : allumez les lumières, réglez les thermostats et plus encore avec des appareils connectés compatibles. Conçu pour protéger votre vie privée : doté de multiples éléments de protection et contrôle de vos informations personnelles, dont un bouton Arrêt microphone qui déconnecte électroniquement les microphones.