Amazon ne vendra pas son logiciel de reconnaissance faciale à la police: le moratoire se prolonge jusqu’à nouvel ordre

En juin de l’année dernière, dans le feu de la controverse sur la mort de George Floyd, Amazon a annoncé que allait arrêter de vendre son logiciel de reconnaissance faciale, Rekognition, à la police. Il le ferait pendant un an en attendant que les gouvernements établissent «des réglementations plus strictes pour l’utilisation éthique de la technologie de reconnaissance faciale». Maintenant, la société a confirmé que le moratoire est prolongé indéfiniment, comme . a avancé et 45secondes.fr a pu le confirmer.

En d’autres termes, cela signifie qu’Amazon suspend la vente de sa technologie aux forces de l’ordre jusqu’à nouvel ordre. Comme indiqué par l’agence américaine, Amazon n’a pas révélé la raison de cette décision. Ce n’est pas la seule entreprise à avoir suspendu ces types de ventes, car IBM a fait exactement la même chose deux jours avant qu’Amazon n’annonce le moratoire initial et que Microsoft ne rejoigne peu après.

Un système non sans controverse

Le système de reconnaissance d’Amazon a fait l’objet de controverses à de nombreuses reprises. En 2019, les chercheurs ont souligné que les algorithmes d’Amazon n’étaient pas entièrement précis et que avaient des taux d’erreur plus élevés dans l’identification des visages des personnes de couleur et des femmes. Ces mêmes chercheurs ont expliqué que l’utilisation de ce logiciel par la police pourrait accroître la discrimination raciale.

En 2018, l’Union américaine des libertés civiles a été encore plus énergique. Dans une publication sur son site officiel, il a déclaré que « Amazon est officiellement entré dans le secteur de la surveillance » avec un système « puissant et dangereux ». Le Washington Post a noté que le bureau du shérif du comté de Washington avait payé à Amazon entre 6 et 12 dollars pour utiliser le service. Selon les termes de l’American Civil Liberties Union:

<< Le produit d'Amazon, Rekognition, a le pouvoir d'identifier les personnes en temps réel, sur des photos de grands groupes de personnes et dans des lieux et des événements publics bondés. À un moment où nous nous joignons à des manifestations publiques sans précédent et où les services de police discriminatoires continuent de terroriser les communautés de couleur , remettre cette technologie de surveillance au gouvernement menace nos droits civils et nos libertés. La reconnaissance faciale n’est pas une technologie neutre, peu importe comment Amazon le fait. Il automatise la surveillance de masse, menace la liberté des gens de vivre leur vie privée hors du regard du gouvernement et se tient prêt à amplifier les préjugés et les inégalités dans le système de justice pénale. «

Comme nous l’avons déjà dit, Amazon n’a donné aucune raison de prolonger le moratoire. En juin 2020, ils ont déclaré que << nous avons préconisé que les gouvernements établissent des réglementations plus strictes pour réglementer l'utilisation éthique de la technologie de reconnaissance faciale et, ces derniers jours, le Congrès semble prêt à relever ce défi. Nous espérons que ce moratoire d'un an lui donnera suffisamment il est temps de mettre en œuvre les règles appropriées, et nous sommes prêts à vous aider si on nous le demande. "

