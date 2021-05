Amazon Music HD baisse le prix: de la musique en qualité HD et Ultra HD, maintenant sans frais supplémentaires

Sony kd-48a9 oled 4k ultra hd

Écrans Oled - Sony kd-48a9 Noirs OLED, son immersif, taille compacte. Profitez des noirs profonds et des couleurs naturelles de la technologie OLED sur un téléviseur compact. Notre processeur fait ressortir les détails de chaque scène et offre un son en harmonie avec l'image. La qualité visuelle et audio dans un format compact. Qualité d'image OLED sur un écran compact, grâce à notre processeur Le même processeur qui équipe nos téléviseurs 8K analyse chaque image pour sublimer le contraste intense de la technologie OLED avec des noirs absolus, un pic de luminosité et des images réalistes. Sublimez les couleurs et le contraste de l'OLED Avec la technologie Sony Pixel Contrast Booster, les couleurs et les contrastes sont augmentés dans les zones lumineuses pour vous offrir des scènes riches en teintes et des ombres très réalistes. Découvrez des images avec plus de profondeur, une texture plus détaillée et un contraste des noirs absolu que seul l'OLED peut créer. Contraste et couleurs plus réalistes Avec Object-based HDR remaster, la couleur de chaque objet est analysée et le contraste ajusté en conséquence, alors que la plupart des téléviseurs ne prennent en charge que le contraste noir/blanc. Ce téléviseur compact est donc capable de reproduire des images plus réalistes, avec plus de profondeur et de texture. Réalisme absolu Il est possible de convertir tout type de contenu vers une résolution 4K grâce aux fonctionnalités uniques de Sony. Notre X1™ Ultimate, deux fois plus rapide que le X1™ Extreme, analyse et traite précisément les données afin d'enrichir les images 4K de détails et d'une texture réalistes. Même les images filmées en 2K et Full HD sont converties dans une qualité proche de la 4K par 4K X-Reality™ PRO à l'aide d'une base de données 4K unique. La résolution de chaque objet de l'image est ensuite optimisée par la technologie Object-based Super Resolution pour reproduire des textures hyperréalistes. Reproduit une palette de couleurs plus large et plus précise En élargissant le spectre de couleurs, l'écran TRILUMINOS équipé de nos processeurs X1 reproduit bien plus de couleurs qu'un téléviseur classique. Il analyse et traite les données de chaque image pour rendre les teintes plus naturelles et précises, pour un résultat plus réaliste que jamais. Plus de fluidité, un contraste intact Avec des images créées par des millions de pixels contrôlés individuellement, tout est net sur OLED. Et avec X-Motion Clarity™ même les actions rapides le sont. Les vidéos sont contrôlées de manière précise pour diminuer les flous, les images restent donc réalistes avec peu de perte de luminosité pendant les scènes ultra-rapides. Des couleurs vives sous tous les angles Il est désormais tout aussi agréable de regarder la télévision en étant situé sur le côté qu'en étant installé en face. Notre écran OLED préserve la large palette et le réalisme des couleurs, peu importe votre position. L'harmonie parfaite du son et de l'image : l'écran devient haut-parleur...