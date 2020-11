Amazon met en vente en exclusivité la collection complète de Disney Classics avec 57 films

En échange de 300 euros, vous pourrez profiter de tous les classiques de l’animation de l’entreprise

Amazon vient de lancer Disney Classics dans son catalogue espagnol, une compilation DVD du 57 longs métrages d’animation que la société de production bien connue a publié depuis 1937, y compris le dernier film sorti qui entre dans cette catégorie: Congelé II. Un objet de collection unique que vous pouvez obtenir via le lien suivant en échange d’un peu plus de 300 euros, ce qui signifie que vous pouvez profiter du pack pour environ 6 euros par DVD.

La présentation de l’ensemble est spectaculaire: en format livre, et avec quatre films par feuille et face, Classiques Disney C’est un très joli pack avec de petits détails qui exciteront les plus fans de la société « souris ». En outre, comprend des films qui sont très difficiles à trouver aujourd’hui au format national.

Liste des 57 films qui incluent Disney Classics

Blanche-Neige et les 7 nains.

Pinocchio.

Fantaisie.

Dumbo.

Bambi.

Salut les amis.

Les trois chevaliers.

Professeur de musique.

Les aventures de bongo, Mickey et les haricots magiques.

Temps de mélodie.

La légende de Sleepy Hollow.

Cendrillon.

Alice au pays des merveilles.

Peter Pan.

La dame et le vagabond.

Belle au bois dormant.

101 Dalmatiens.

Merlí la charmante.

Le livre de la Jungle.

Les Aristochats.

Robin des Bois.

Le meilleur de Winnie l’ourson.

Les secouristes.

Tod et Toby.

Taron et le chaudron magique.

Basil, la souris superdétective.

Oliver et sa bande.

La petite Sirène.

Les sauveteurs à Kangarooland.

La belle et la Bête.

Aladdin.

Le roi Lion.

Pocahontas.

Le bossu de Notre-Dame.

Hercule.

Mulan.

Tarzan.

Fantaisie 2000.

L’Empereur et ses folies.

Atlantis. L’Empire perdu.

Lilo et Stitch.

La planète au trésor.

Ours Hernan.

Zafarrancho sur le ranch.

Petit poulet.

Sauvage.

À la découverte des Robinsons.

Boulon.

Tiana et la grenouille.

Emmêlé.

Pause Ralph.

Gelé le royaume de glace.

Grand héros 6.

Zootopie.

Moana.

Ralph brise Internet.

Congelé II.

