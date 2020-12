Amazon lancera bientôt la prise en charge du langage marathi sur sa plate-forme suite à une controverse dans le Maharashtra

TechSamvad31 déc.2020 18:44:59 IST

Le géant du commerce électronique Amazon travaille également à intégrer la prise en charge du langage marathi sur sa plate-forme. Cette décision intervient après que Maharashtra Navnirman Sena (MNS) de Raj Thackeray a écrit une lettre ouverte au PDG d’Amazon dans laquelle il exigeait un soutien linguistique pour les personnes vivant dans le Maharashtra. Dans la lettre, le parti a également déclaré qu’il s’agiterait contre Amazon étant donné que la société n’inclut pas la prise en charge linguistique de l’application ainsi que son site Web pour les clients de l’État.

«Nous n’avons pas l’intention de nous lancer dans une bataille juridique avec Amazon, mais pour notre langue maternelle, nous, les Maharashtriens, pouvons aller dans n’importe quelle mesure. L’agitation sur les plateformes de médias sociaux (#NoMarathi_No Amazon) n’est que la pointe de l’iceberg», déclare le dirigeant de MNS Akhil Chitre dans la lettre.

Nous nous engageons à permettre l’expérience d’achat en ligne d’Amazon dans les langues indiennes, y compris le marathi. Le travail a déjà commencé pour lancer l’expérience d’achat Marathi et l’enregistrement du vendeur bientôt. Nous continuerons d’ajouter plus de langues pour une meilleure expérience client et vendeur. pic.twitter.com/mNEDOmJWCA – Amazon France News (@AmazonNews_IN) 26 décembre 2020

Le géant basé à Seattle, dans l’État de Washington, s’est tourné vers Twitter et a écrit: « Nous nous engageons à permettre l’expérience d’achat en ligne d’Amazon dans les langues indiennes, y compris le marathi. Les travaux ont déjà commencé pour lancer l’expérience d’achat marathi et l’enregistrement des vendeurs bientôt. Nous continuerons d’ajouter d’autres langues. pour une expérience client et vendeur améliorée. » Amazon a également partagé une capture d’écran avec le tweet pour suggérer que la prise en charge de la langue serait bientôt mise en ligne sur sa plate-forme.

Pendant ce temps, Amazon a travaillé sur l’ajout de la prise en charge des langues pour ses différents services. À l’heure actuelle, la plate-forme de commerce électronique prend en charge six langues en France et ajoutera deux autres langues. Le mois dernier, la société a également introduit la prise en charge de la langue hindi pour Alexa sur les appareils Fire TV en France. La dernière mise à jour d’Amazon permet désormais aux utilisateurs d’appareils Fire TV (y compris Fire TV Stick) de poser des questions à Alexa en hindi. Jusqu’à présent, Alexa ne prenait en charge que l’anglais.

