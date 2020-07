Amazon lancera 3236 satellites dans l’espace

sur la photo: Photo par Bruce Bennett / Getty Images)

La FCC (Federal Communications Commission) a approuvé le plan d’Amazon pour créer une constellation de satellites en orbite terrestre. Connu comme Projet Kuiper, la nouvelle constellation sera composée de 3 236 satellites dans l’espace qui serviront à étendre un service haut débit fiable et pratique au monde entier, même aux communautés les plus reculées ou qui ne sont pas desservies aujourd’hui par ce service. Cependant, la réalisation du projet est soumise à certaines conditions qui soulèvent déjà les premières préoccupations.

Quelques jours après le procès aux USA contre les grands noms de la Tech, dont Amazon, pour trop de puissance et de contrôle, Jeff Bezos a reçu l’approbation de la Federal Communications Commission pour le lancement du projet Kuiper, déjà annoncé par Amazon au printemps dernier, pour distribuer et gérer une constellation de 3 236 satellites dans l’espace: “L’autorisation permet à Project Kuiper de fournir des services haut débit par satellite aux États-Unis, contribuant ainsi à étendre l’accès Internet pour les familles et les communautés à travers le pays. “a déclaré Dave Limp, vice-président principal d’Amazon,” Un projet cette ampleur nécessite des efforts et des ressources considérables et, en raison de la nature des constellations LEO, ce n’est pas le type d’initiative qui peut démarrer modestement. Vous devez vous engager. Amazon investira plus de 10 milliards de dollars dans le projet Kuiper. Cet investissement créera des emplois et aux États-Unis, construira et étendra notre réseau au sol, accélérera les tests et la production de satellites et nous permettra de fournir un terminal client pratique qui rendra le haut débit rapide et fiable accessible aux communautés du monde entier. “

Il y a encore trop d’endroits dans le monde où l’accès au haut débit est rare ou n’existe pas. Amazon a l’intention de fournir ce service dans le monde entier, en particulier dans des endroits hors de portée des réseaux traditionnels en fibre ou sans fil. Pour ce faire, 3 236 satellites seront lancés en orbite terrestre d’ici 2029. La nouvelle constellation desservira des familles individuelles, mais aussi des écoles, des hôpitaux, des entreprises et d’autres organisations opérant dans des lieux sans haut débit fiable. Amazon n’a pas encore annoncé sur quel fournisseur de lancement il voudra s’appuyer, mais la société prévoit d’envoyer des satellites à trois altitudes différentes. Le service peut également être démarré avec 578 satellites en orbite, selon un document FCC.

L’approbation de la Federal Communications Commission pour Kuiper est soumise à certaines conditions à savoir qu’Amazon lancera la moitié de ses satellites d’ici 2026 et le reste d’ici 2029. Un plan doit également être soumis à la FCC expliquant comment Amazon compte atténuer les débris orbitaux puisque Bezos n’a pas encore finalisé la conception de ses satellites et effectivement pourtant aucun plan d’élimination n’a été soumis. L’inquiétude qui se dégage est en fait que l’afflux nouveau et abondant de satellites pourrait provoquer un plus grand nombre de collisions dans l’espace qui généreraient donc des débris orbitaux dangereux également pour les autres satellites déjà présents en orbite. Cependant, Rajeev Badyal, vice-président de la technologie pour le projet Kuiper, déclare que: «Les systèmes à large bande basés sur LEO tels que le projet Kuiper présentent un grand nombre de défis et nous avons réuni une équipe d’ingénieurs et de scientifiques de classe mondiale déterminés à réaliser notre vision. du projet Kuiper et de maintenir l’espace dans un environnement sûr et durable pour tous ».