Amazon lance un bracelet intelligent qui enregistre la voix, la température et le pourcentage de graisse

Aussi Amazone est officiellement entré dans le monde des appareils de surveillance de la santé et de l’activité physique: c’est arrivé en ces heures avec le lancement de Bande Halo, un bracelet rempli de capteurs, qui fonctionne comme un tracker de santé et qui vise à se différencier de tous les autres bracelets de fitness du marché grâce à des compétences particulières, comme la capacité à percevoir le ton de la voix et suivre le pourcentage de graisse corporelle, en utilisant ces données pour conseiller les utilisateurs sur la façon d’améliorer leurs habitudes quotidiennes.

Comment est fabriqué l’Amazon Halo Band

Amazon Halo Band n’est certainement pas encombrant. La sangle est en tissu, tandis que le noyau de l’appareil est léger, complètement étanche et surtout sans écran; en fait, le gadget n’est pas conçu pour être consulté dans la journée, mais pour collecter des données utiles qui seront ensuite traitées par l’application sur le smartphone. Parmi les informations que le Halo Band est conçu pour capter pendant la journée, il y a rythme cardiaque, les Température corporel, le quantité et type de mouvement effectué, je réveils involontaire, le sommeil turbulent pendant la nuit et le ton de la voix.

Les fonctions innovantes

Ce dernier chiffre est enregistré par deux microphones qui peut être désactivé à tout moment avec un bouton sur le corps: les algorithmes d’Amazon le traitent pour revenir à l’écran humeur, intention et état d’esprit perçu par l’inflexion vocale, afin que l’utilisateur puisse savoir si dans ses interactions du jour il en résulte involontairement agressif ou hostile, ou s’il a pu communiquer avec ses interlocuteurs de manière transparente et directe.

Le dernier type d’informations que le tracker de santé Halo Band est conçu pour enregistrer nécessite en fait l’aide de la caméra du smartphone et est le pourcentage de graisse corporelle de l’utilisateur. Ce dernier est invité à prendre trois photographies en pied de lui-même et dans des perspectives différentes pour s’assurer que le système peut développer un modèle tridimensionnel du sujet et analyser sa composition. L’analyse visuelle selon Amazon devrait être plus précise que les systèmes déployés par la plupart des balances intelligentes en circulation.

Comment il exploite les données acquises

Ce flux continu d’informations circule dans leApplication Halo pour votre smartphone, qui a pour rôle de les transformer en informations utiles, comme un score qui combine les pas comptés, le type d’activité exercée et l’activité cardiaque détectée sur une base hebdomadaire, en supprimant des points en cas de sédentarité excessive. Avec les données disponibles, Halo peut également donner des conseils pour améliorer la condition physique et les habitudes utilisateurs quotidiens, comme dormir sans animaux dans la chambre ou essayer des exercices de yoga.

Le pass mensuel

Pour le moment, Amazon Halo Band n’est pas disponible pour tout le monde: le produit est temporairement disponible uniquement sur invitation, et dans tous les cas, avant d’être proposée au grand public, elle devra trouver sa place. En plus du coût de l’appareil qui est 99 €, les utilisateurs qui veulent en profiter au maximum devront débourser 3,99 supplémentaires par mois pour avoir accès aux fonctions les plus sophistiquées. Le problème est que Halo Band n’est pas dédié aux amateurs de fitness – qui peuvent déjà choisir parmi déjà un grand nombre de gadgets encore plus efficaces pour suivre leurs activités – mais à ceux qui veulent simplement rester actifs ou en forme; Là Pari Amazon est que ce public est prêt à souscrire un abonnement mensuel pour ce faire.