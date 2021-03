Amazon Games Montréal ouvre ses portes et fonctionne en mode multijoueur

Le développement de jeux vidéo bénéficie de l’aide de la grande entreprise qui crée le studio Amazon Games Montréal.

Le récent désastre de Google Stadia nous a tous mis un peu sur les nerfs. Après les annulations et les fermetures d’étude de la gigantesque entreprise, nous craignions que quelque chose de similaire n’arrive à l’autre entreprise qui a sauté dans le train des distributeurs en même temps. Il semble que ce ne sera pas le cas. Aujourd’hui, il a été rendu public que la succursale ouvre Amazon Games Montréal, et ils ont déjà un projet entre leurs mains.

Cela a été annoncé par Amazon via son site officiel. Le titre sur lequel ils travaillent sera un jeu vidéo multijoueur orienté vers le jeu en ligne, une proposition non loin du titre que la société a déjà sorti, Crucible. Pendant que Montréal travaille sur ce projet sans nom, Amazon continuera à travailler sur sa proposition solo, New World.

Ce jeu que nous pouvons nous attendre à voir en 2021, alors que Montréal n’a pas de cadre de lancement.

Amazon Games n’a pas été la société la plus saine à ce jour en termes de versions et de production. Crucible est le seul jeu vidéo qu’ils ont pu mettre sur le marché et le titre n’a pas réussi à se démarquer dans l’arène multijoueur en 2020. La société n’a pas encore trouvé sa place parmi les joueurs et avec un peu de temps et d’expérimentation, ils pourraient finir. le trouver.

C’est l’une des nombreuses propositions d’Amazon pour fidéliser ses clients mois après mois. En plus du service de boutique en ligne et de service de livraison à domicile, la société a également su se démarquer par une plateforme de vidéo à la demande avec un solide succès. Le monde des jeux vidéo est le prochain à conquérir, bien que s’y frayer un chemin soit un peu plus difficile que ce que beaucoup aimeraient accepter.