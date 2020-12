Amazon frustre les parents alors qu’ils proposent Cyberpunk 2077 dans une sélection enfant

Cyberpunk 2077 est à seulement quelques heures du lancement; un peu plus d’une douzaine, bien sûr, mais l’anticipation de creuser enfin dans un titre qui a été avec enthousiasme depuis 2012 est palpable.

Les problèmes et les inquiétudes concernant les saisies soient suspendus, nous voulons plonger dans un monde où les entreprises ont en quelque sorte gagné plus qu’elles ne l’ont déjà fait et règnent d’une main de fer. Ce sera un regard amusant sur le futur lointain qu’aucun de nous ne vivra assez longtemps pour voir, et cela semble être à la fois une bénédiction et une malédiction.

Pourtant, cela ne signifie pas nécessairement que tout le monde avec un pouls devrait nécessairement démarrer dans le titre dans environ dix-sept heures.

Après tout, CD Projekt Red a noté qu’il y aurait une importante personnalisation des organes génitaux, les critiques ont noté des danseurs érotiques nus se balançant avec de la musique à quelques centimètres du visage du protagoniste, et il y a au moins une scène de sexe explicite dans le titre.

C’est, bien sûr, pour ne rien dire sur les combats brutaux et sanglants, les mutations grotesques que subissent les gens et plus qu’une juste part de problèmes d’identité, car les joueurs sont chargés de faire avancer leur corps avec n’importe quelle technologie du marché.

Alors, quand quelques personnes ont commencé à remarquer que Cyberpunk 2077 est commercialisé sur Amazone comme un cadeau adapté aux enfants et idéal pour les enfants ce Noël, plus de quelques sourcils arqués.

Agréable @amazone mettre @CyberpunkGame qui est classé M sous les cadeaux pour les enfants 😂😂😂😂 J’ai hâte d’entendre parler des parents qui examinent en quoi c’est inapproprié sur Facebook 😂😂😂 pic.twitter.com/tsMNmC6XYB – Duck_Knight_ (@Duck_Knight__) 29 novembre 2020

Au moins s’ils comprenaient précisément ce Cyberpunk 2077 est: le dos de la boîte n’indique pas nécessairement qu’il existe une personnalisation explicite des organes génitaux et des scènes de sexe dans le titre.

Cela signifie que les parents avisés sont susceptibles d’esquiver le titre du petit Timmy, mais Amazon semble encourager les parents qui ne comprennent pas ce que le jeu contient à le montrer à leurs enfants. Profitez du traumatisme durable et des questions délicates du dîner de Noël concernant la prostitution.

Je parcourais des jeux sur Amazon par ennui et j’ai vu cela. Quel genre de parent achète son enfant Cyberpunk 2077? Cela pourrait en fait être pire que d’acheter votre enfant GTA, lol! pic.twitter.com/enuDHXigEH – Galarien Seth Carnes (@Seth_man) 13 novembre 2020

C’est précisément là où la faute est apparemment sujette à débat: certains pointent du doigt l’ESRB pour ne pas avoir pris suffisamment de précautions pour expliquer aux parents naïfs ce que contiennent les titres, un problème qui a été soulevé plus récemment concernant FIFA d’Electronic Arts, car l’ESRB a décidé que le jeu en jeu est plus une «mécanique surprise» qu’autre chose.

D’autres pointent vers Amazon, qu’ils ont la responsabilité d’informer au moins les parents que les saucisses sont impliquées et visibles dans le titre.

Une faible performance de l’ESRB a toujours nui aux parents qui ne prennent pas au sérieux les médias que leurs enfants consomment, ce qui conduit certains à affirmer qu’ils s’intéressent plus au bien-être des entreprises qu’aux familles qu’ils sont censés protéger.

En ce qui concerne Cyberpunk 2077de réglage, c’est peut-être approprié.