Amazon Fire TV Stick avec Alexa – l’entrée peu coûteuse du streaming

Accédez aux applications de streaming, aux jeux et à d’autres contenus – c’est un jeu d’enfant avec le Fire TV Stick d’Amazon. Nous révélons pourquoi le gadget de streaming compact est si convaincant.

Une télévision est susceptible d’être trouvée dans presque tous les foyers – une expérience de télévision intelligente puissante, cependant, ne l’est pas. Cela peut être modernisé en un rien de temps, tout ce dont vous avez besoin est une clé Fire TV. Vous le branchez sur un port HDMI gratuit de votre téléviseur et profitez désormais des derniers contenus, applications et jeux.

Branchez la clé Fire TV dans un port HDMI libre, configuration terminée.

Fire TV Stick et Fire TV Stick Lite: voici en quoi les modèles diffèrent

La configuration est ultra-rapide – entrez simplement les détails de votre compte Amazon et c’est parti. Si vous êtes déjà membre d’Amazon Prime, vous pouvez accéder immédiatement à d’innombrables films et séries.

Fire TV Stick Lite Fire TV Stick Télécommande vocale Alexa Lite Télécommande vocale Alexa – Télécommande avec boutons de commande TV (marche / arrêt + volume) Audio Dolby Atmos (passthrough HDMI uniquement) Audio Dolby Atmos Besoins essentiels de streaming Besoins essentiels de streaming ainsi que contrôle de la télévision Résolution jusqu’à 1080p Full HD Résolution jusqu’à 1080p Full HD HDR, HDR10 +, HLG HDR, HDR10 +, HLG 8 Go de mémoire 8 Go de mémoire

Amazon propose plusieurs clés Fire TV dans sa gamme qui s’adressent à différents groupes cibles. Le Fire TV Stick Lite avec télécommande vocale Alexa permet une entrée particulièrement abordable et couvre les besoins de streaming essentiels.

Télécommande vocale pour un accès rapide à Alexa

Vous pouvez activer Alexa via la télécommande et trouver facilement du contenu passionnant à l’aide de l’assistant vocal. De plus, vous pouvez contrôler les appareils compatibles dans votre maison intelligente, consulter les données météorologiques actuelles ou poser des questions – Alexa est toujours à votre service.

Engagement climatique favorable La nouvelle génération de Fire TV est labellisée «Climate Pledge Friendly» avec laquelle Amazon reconnaît les produits particulièrement durables pour leur empreinte carbone réduite. Plus de 40000 articles disponibles sur Amazon portent déjà le sceau. Pour le label convoité, un produit doit avoir au moins une certification de durabilité reconnue par Amazon.

Contrôlez les appareils compatibles tels que les barres de son et les téléviseurs

Exemples de commande vocale Alexa rechercher [Titel / Schauspieler / Genre]

Trouvez l’appli [Titel]

Début [Name der App]

Aller à [Sender / Netzwerk] sur [App]

Jouer le [Rock]Station chez Prime Music

Écouter de la musique depuis [Künstler]

J’aime cette chanson / je n’aime pas cette chanson

[Titel] jouer à travers Audible

Quel est mon résumé quotidien?

Avec la télécommande vocale Alexa du Fire TV Stick, vous pouvez même contrôler d’autres appareils de divertissement, tels que la télévision ou la barre de son. L’avantage: dans le meilleur des cas, vous n’avez besoin que d’une seule télécommande et rangez les autres dans un tiroir. Vous pouvez même profiter du format sonore 3D Dolby Atmos qui remplit la pièce avec le Fire TV Stick. Le Fire TV Stick Lite, en revanche, ne prend en charge que Dolby Atmos via le relais HDMI, de sorte qu’il ne peut que boucler le signal et ne pas le traiter directement.

Le nouveau Fire TV Stick est 50% plus résistant que son prédécesseur.

Dans les deux cas, vous n’avez pas à vous soucier des performances suffisantes: un processeur quadricœur garantit une navigation fluide et transparente à travers la surface. Amazon a amélioré ses performances d’environ 50% par rapport à la génération précédente.

En bref: si vous souhaitez offrir à votre téléviseur l’expérience complète de la Smart TV, le Fire TV Stick est le bon choix. Le rapport qualité-prix est imbattable, l’entrée dans le monde du streaming n’a jamais été moins chère.