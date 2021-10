Amazon Fire TV Stick 4K Max disponible maintenant

Avec Amazon Fire TV Stick 4K Max, le détaillant en ligne lance son dernier produit phare pour les sticks de streaming. Le stick devrait offrir 40 % de puissance en plus que le Fire TV Stick 4K normal, prendre en charge le Wi-Fi 6 et Dolby Vision et est bien sûr compatible avec Alexa.

Amazon a présenté le Fire TV Stick 4K Max il y a un peu moins d’un mois. Un processeur quadricœur avec une fréquence d’horloge maximale de 1,8 GHz garantit que les utilisateurs peuvent naviguer dans le menu encore plus facilement et démarrer les applications encore plus rapidement. En plus du processeur plus rapide, la nouvelle connexion sans fil Wi-Fi 6 et la nouvelle fonction d’image dans l’image sont les points forts de l’Amazon Fire TV Stick 4K Max.

Des flux plus stables grâce au Wi-Fi 6

Pour les utilisateurs qui ont des problèmes de bégaiement et d’interruption de flux lorsqu’ils regardent des séries et des films, Amazon Fire TV Stick 4K Max pourrait améliorer considérablement l’expérience de streaming. Grâce au Wi-Fi 6, les flux avec le stick devraient être beaucoup plus stables, notamment dans les réseaux WLAN qui contiennent déjà un grand nombre d’appareils. La condition préalable à l’utilisation du Wi-Fi 6 est bien sûr un routeur capable de gérer le nouveau standard sans fil.





Pratique : grâce à la fonction d’incrustation d’image, vous pouvez voir qui est à la porte lors du streaming.



Image : © Amazon 2021



La deuxième véritable innovation est la fonction vidéo en direct image dans l’image. Ici, les utilisateurs peuvent visionner des vidéos en direct depuis leur Ring Video Doorbell, par exemple, pendant qu’ils regardent une série ou un film – sans aucune interruption.

Cinq euros plus cher que son prédécesseur

Sinon, l’Amazon Fire TV Stick 4K Max peut faire tout ce que son prédécesseur pouvait faire. Il prend en charge Dolby Vision, HDR, HDR10+ et Dolby Atmos. Il existe également une télécommande vocale Alexa, dotée de boutons de sélection rapide pour Amazon Prime Video, Netflix, Disney + et Amazon Music.

À 65 euros, le prix de l’Amazon Fire TV Stick 4K Max est d’un peu moins de cinq euros supérieur au prix de son prédécesseur.