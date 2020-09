Amazon Fire TV Stick 4K et Fire TV Cube: le modèle qui vous convient

L’Amazon Fire TV est un bon choix pour une diffusion 4K simple avec une commande vocale sophistiquée. Mais lequel? En plus du Fire TV Stick 4K, il y a aussi le Fire TV Cube. Avec nous, vous pouvez découvrir quel appareil vous convient.

Le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Cube sont très différents l’un de l’autre en termes d’apparence: alors que le Fire TV Stick 4K se présente dans un vêtement compact, le Cube se présente sous la forme d’un cube. Probablement la plus grande différence entre les deux appareils: le Fire TV Cube marque des points avec la commande vocale Alexa de n’importe où dans la pièce, car il est équipé de huit microphones qui captent vos commandes vocales dans toutes les directions. Avec le Fire TV Stick 4K, vous pouvez utiliser Alexa via le microphone de la télécommande.

Installation: en un rien de temps

L’étendue de la livraison de l’Amazon Fire TV Stick 4K.

Les deux appareils sont faciles à installer et peuvent être configurés en un rien de temps. Insérez d’abord les piles AAA fournies dans la télécommande. Ensuite, vous branchez le Fire TV Stick 4K sur une entrée HDMI de votre téléviseur ou connectez le Fire TV Cube au téléviseur à l’aide d’un câble HDMI haute vitesse disponible en plus. Vous connectez également l’appareil concerné à la prise via le bloc d’alimentation.

Si vous souhaitez connecter l’appareil Fire TV au routeur pour une diffusion en ligne encore plus stable, vous pouvez utiliser l’adaptateur Ethernet fourni avec le Fire TV Cube et disponible en option pour le Fire TV Stick 4K et un câble LAN de votre part. Vous pouvez également Connectez l’extension infrarouge fournie à l’arrière du Fire TV Cube pour faire fonctionner des appareils compatibles infrarouges avec des commandes vocales, y compris certaines barres de son et récepteurs AV.

L’étendue de la livraison de l’Amazon Fire TV Cube. A lire : En étudiant les roches spatiales, les scientifiques découvrent que la Terre a toujours eu de l'eau depuis sa formation

Après avoir allumé le téléviseur et sélectionné l’entrée HDMI appropriée, un écran vous guidera étape par étape tout au long du processus de configuration. Après un court laps de temps, l’interface utilisateur de Fire TV vous attend, vous invitant à découvrir le large éventail de contenus – qu’il s’agisse d’applications, de jeux, de films ou de séries.

Amazon Fire TV Stick 4K

Points forts du Fire TV Stick 4K Design fin et compact

Commande vocale Alexa via la télécommande

Expérience de streaming encore plus fiable avec l’adaptateur Ethernet en option

L’expérience Alexa dans Fire TV Stick 4K et Cube

Comme mentionné au début, les deux appareils de streaming d’Amazon présentent des différences majeures en ce qui concerne l’assistant vocal Alexa. Avec le Fire TV Stick 4K, vous interagissez avec Alexa en parlant dans le microphone de la télécommande.

Grâce au haut-parleur intégré, vous pouvez activer le Fire TV Cube par commande vocale même lorsque votre téléviseur est éteint. Vous pouvez demander à Alexa des prévisions météorologiques ou diffuser directement votre musique préférée. Et: vous n’avez pas besoin d’utiliser la télécommande pour changer le volume.

Mais ce n’est pas tout: par rapport au Fire TV Stick 4K, vous pouvez également contrôler vos appareils compatibles avec le Cube, comme une barre de son ou un récepteur AV – le nombre de modèles pris en charge ne cesse de croître et comprend déjà d’innombrables appareils, y compris des fabricants suivants :

LG

Panasonic

En colère

Sonos

Onkyo

Sony

Points forts du Fire TV Cube Processeur hexa-core puissant pour la meilleure expérience de streaming

Technologie sophistiquée de champ lointain: contrôlez le Cube et les appareils compatibles simplement par commande vocale

Changement de canal simple via commande vocale lors de la réception via un décodeur ou un récepteur satellite

Technologie: 4K, HDR et Dolby Atmos

Techniquement, les deux lecteurs multimédias sont à la pointe de la technologie: les deux lisent du contenu 4K avec 3840 x 2160 pixels sans effort, et le contenu HDR particulièrement contrasté ne pose aucun défi aux modèles. Vous pouvez même profiter du contenu avec le format de son 3D avancé Dolby Atmos avec le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Cube – des films à succès au son Dolby Atmos encore plus impressionnant et spatial, à condition que vous disposiez de l’équipement de cinéma maison approprié.

A lire : Retouchez vos photos automatiquement grâce à l'IA ? Cube Amazon Fire TV

Si vous souhaitez profiter des performances les plus élevées, le Fire TV Cube est le bon choix pour vous en raison de son processeur plus puissant et de sa RAM plus grande. De plus, l’espace de stockage pour les applications et les jeux avec 16 Go est deux fois plus grand qu’avec le Fire TV Stick 4K.

Les spécifications techniques des deux modèles en un coup d’œil:

Fire TV Stick 4K Fire TV Cube 4K avec 3840 x 2160 pixels 4K avec 3840 x 2160 pixels Processeur quadricœur, 1,5 Go de mémoire Processeur hexa-core, 2 Go de RAM HDR, HDR10, HDR10 +, HLG, Dolby Vision HDR, HDR10, HDR10 +, HLG, Dolby Vision Dolby Atmos Dolby Atmos 8 Go d’espace de stockage 16 Go d’espace de stockage Alexa via la télécommande Alexa intégrée directement (“mains libres”) Pas de contrôle des autres appareils Contrôle des appareils compatibles tels qu’une barre de son ou un récepteur AV Pas de haut-parleur orateur Adaptateur Ethernet en option Adaptateur Ethernet inclus

Conclusion: ce Fire TV vous convient

Le Fire TV dont vous avez besoin dépend entièrement de vos besoins: si vous recherchez un lecteur multimédia 4K simple et rapide pour votre contenu préféré d’Amazon Prime Video, Netflix et d’autres services de streaming, le Fire TV Stick 4K est le meilleur choix. L’appareil offre tout ce dont vous avez besoin pour une soirée home cinéma réussie.

Si vous voulez plus de confort et le plein potentiel de la commande vocale Alexa, choisissez le Fire TV Cube. Il écoute toujours votre parole et fonctionne même sans la télévision allumée. Écoutez vos chansons préférées entre les deux, vérifiez les dates actuelles, vérifiez les liaisons ferroviaires – tout cela fonctionne aussi parfaitement avec le Fire TV Cube que vous pourriez être habitué à partir d’un Amazon Echo. En bref: les vrais fans de home cinéma qui veulent exploiter tout le potentiel utilisent le Fire TV Cube, notamment grâce au fonctionnement pratique d’autres appareils compatibles dans le home cinéma.