Amazon fera-t-il des émissions télévisées et des spin-offs de James Bond ? Pas si vite

Le paysage du divertissement a récemment subi un autre bouleversement majeur lorsqu’il a été révélé qu’Amazon était sur le point d’acquérir MGM pour un accord évalué à près de 8,5 milliards de dollars. La vaste bibliothèque de MGM comprend plus de 4 000 films et des milliers d’heures de télévision. Mais le joyau de la couronne du catalogue du studio est sans conteste la franchise James Bond. Alors, cela signifie-t-il que nous allons obtenir un James Bond Série télé ou spin-off dans un futur proche ? Bien que cela puisse sembler une conclusion évidente à tirer, nous devons freiner celle-ci car la situation est compliquée.

Oui, Amazon sera propriétaire de MGM et contrôlera les titres de sa bibliothèque une fois l’accord conclu, sauf approbation réglementaire. Rocheux. La revanche d’une blonde. Bill & Ted. Tout est sur la table. Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a déjà clairement indiqué que l’acquisition consiste à réinventer les titres de la vaste bibliothèque de MGM pour renforcer les offres Amazon Prime Video. Voici ce que Bezos avait à dire à ce sujet peu de temps après l’annonce de l’accord.

« La thèse de l’acquisition ici est vraiment très simple. MGM possède un vaste catalogue de propriété intellectuelle très appréciée. Et avec les personnes talentueuses de MGM et les personnes talentueuses d’Amazon Studios, peut réimaginer et développer cette propriété intellectuelle pour le 21e siècle. être un travail très amusant et les gens qui aiment les histoires en seront les grands bénéficiaires. »

Dans cet esprit, il semble acquis d’avance que James Bond obtiendrait le traitement de l’univers élargi. Mais Eon Productions, la société qui a également une énorme main dans 007, aura beaucoup à dire sur la question. Barbara Broccoli et Michael G. Wilson sont les bergers de la franchise depuis des décennies. Oui, MGM a les droits de financer et de distribuer les films Bond, mais Eon conserve un contrôle presque inimaginable. Ils ont le dernier mot en ce qui concerne la distribution, le casting et pratiquement toutes les étapes importantes du processus.

À cette fin, Broccoli et Wilson ont déjà tenu à confirmer que Bond va rester sur grand écran à l’avenir. Alors n’espérez pas voir Pas le temps de mourir devenir une exclusivité Prime Video avant qu’il ne soit complètement diffusé dans les salles. Le fait est qu’Eon a été extrêmement protecteur envers Bond pendant très, très longtemps et ils ont résisté au streaming. Pas le temps de mourir a été le premier film majeur à être retardé lorsque la pandémie a frappé en 2020. Des rapports ont tourbillonné suggérant que divers services de streaming, tels que Netflix et Apple TV +, offraient plus de 600 millions de dollars pour les droits du dernier film Bond de Daniel Craig. Brocoli et Wilson ont finalement passé.

Jusqu’à présent, Eon a clairement indiqué qu’ils considéraient Bond comme une franchise théâtrale mondiale. Période. Seraient-ils prêts à laisser Amazon faire une émission télévisée Q Branch, par exemple ? Peut-être une série télévisée à la suite du copain du MI6 de Bond, Felix Leiter ? Ils pourraient bien voir cela comme un moyen de diminuer la valeur de Bond en tant qu’expérience théâtrale. Là encore, Amazon pourra peut-être les convaincre du contraire. Mais le fait est que tout ce qu’Amazon veut faire avec ce personnage, l’univers devra passer par Eon. Ce n’est pas comme Disney avec Guerres des étoiles. Certains gardiens auront le dernier mot sur de telles décisions.

Et c’est précisément pourquoi beaucoup se sont demandé si Amazon avait peut-être payé trop cher pour MGM. Considérez, par exemple, que Disney a payé 4 milliards de dollars pour Marvel et un peu plus de 4 milliards de dollars pour Lucasfilm. Ensemble, ces achats coûtent moins cher que MGM. Et le MCU a généré plus de 20 milliards de dollars rien qu’au box-office. Regardez ce que le Guerres des étoiles les films ont généré. Sans parler du nombre d’abonnés à une émission comme Le Mandalorien marqué pour Disney+. James Bond est la chose la plus proche que MGM ait d’une franchise avec autant d’attrait. Et Amazon n’aura peut-être pas la facilité de l’exploiter à des fins de streaming.

Le paysage médiatique a tellement changé en si peu de temps. Grâce à Netflix, le streaming commençait déjà à dominer Hollywood. Mais la pandémie a forcé la main de tout le monde. Désormais, HBO Max, Peacock, Disney+, Apple TV+, Hulu, Paramount+ et oui, Amazon Prime Video, entre autres, font tous pression pour les abonnés. Les films et émissions de télévision exclusifs et de grande valeur sont l’un des meilleurs moyens de fidéliser les abonnés.

James Bond est l’une des franchises les plus durables et les plus réussies de l’histoire. Certes, en regardant le marché mondial, il y aurait beaucoup de valeur dans les émissions de télévision et les retombées se déroulant dans cet univers exclusif à Amazon Prime Video. Décomplexés, de tels projets entreraient probablement en développement rapidement. Sans aucun doute, les cuivres d’Amazon essaieront toujours d’y arriver. Mais il faut d’abord passer par Broccoli et Wilson. Nous verrons comment cela évoluera dans les mois à venir. Pas le temps de mourir devrait sortir en salles le 8 octobre.

Sujets : James Bond, Amazon Prime, Streaming