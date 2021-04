Amazon et eBay proposent une mobilité durable pour la Journée mondiale de la Terre

Aujourd’hui est le journée mondiale de la terre, une journée entière consacrée à la sensibilisation aux enjeux de la sauvegarde de notre planète et de la durabilité environnementale. A l’occasion de la 51e édition du Jour de la Terre, Amazone ed eBay ont rejoint l’initiative en lançant deux événements promotionnels, offrant tant de remises à l’achat de des produits verts et éco-responsables pour une mobilité durable. Appels d’offres pour eBay durable ils veulent encourager les achats durables, en respectant l’économie circulaire et la réutilisation des objets, et ils sont valables jusqu’au 25 avril.

Découvrons toutes les offres et opportunités à ne pas manquer sur scooters, vélos, même modèles électriques, hoverboards et bien d’autres produits, pour célébrer l’environnement et notre planète.

Les promotions eBay les plus rentables pour le Jour de la Terre

eBay se joint à la journée mondiale de la terre avec de très nombreux produits verts pour une mobilité durable: voici les promotions les plus pratiques.

–345 € de réduction pour le Vélo Électrique Pliable The One Easy Noir un modèle assisté par pédale. Grâce aux offres ebay pour la mobilité durable, il sera possible de l’acheter avec un 33% de réduction. Avec le modèle One Easy, il sera très facile de se déplacer librement sans polluer l’air que nous respirons. Le vélo électrique dispose d’un design moderne et élégant, très facile à transporter grâce au système de pliage et est équipé d’une batterie 36V, 8Ah.

–90 € de réduction sur le casque de vélo Smith Forefront 2 Mips une offre pratique à l’occasion du Jour de la Terre qui vous permettra de économiser pour voyager en toute sécurité. C’est un modèle unisexe disponible en 3 tailles – S, M et L, et différentes couleurs, principalement conçues pour les vélos all-mountain et MBT. A un design ergonomique, un poids de 260 grammes et est équipé d’une coque moulée avec mousse EPS renforcée, pour assurer une protection maximale. En plus de protection contre les chocs multidirectionnelle, offre également une respirabilité maximale.

–62 € de réduction sur le scooter électrique HOMCOM. Un modèle conçu pour je enfants, avec selle pliante et hauteur réglable suivre les enfants à tous les stades de leur croissance. Le scooter électrique pour enfants a un large marchepied et un cadre robuste, assurant un maximum stabilité pendant la conduite. Le guidon et le siège sont réglables et s’adapteront facilement à la taille de votre enfant. Grâce à l’autonomie de la batterie, il a une durée garantie jusqu’à un maximum de 15 km.

–30 € de réduction sur l’achat du Lexgo Spark Hoverboard un modèle avec un moteur de 400W, capable d’atteindre une vitesse maximale de 12 km / h. Il a une batterie avec autonomie maximum de 10 km c’est un capacité de charge maximale de 100 kg. Design ultra moderne et poids de 5,5 kg.

–30 € de réduction sur le scooter électrique pliable Megawheels S10 Scooter avec un moteur de 7,5 Ah, l’une des meilleures alternatives pour les adultes. Ce scooter électrique atteint un vitesse maximale jusqu’à 25 km / h, a un kilométrage de 17-23 km, assurant d’excellentes performances pour les pentes jusqu’à 20 °. C’est un modèle en alliage d’aluminium, super léger, pliable et très facile à transporter: idéal pour se déplacer en ville, dans le respect de l’environnement.

Les meilleures offres Amazon pour le Jour de la Terre

Même Amazon, à l’occasion du Jour de la Terre 2021, offre la possibilité d’acheter divers articles dans la catégorie de la mobilité durable, tels que des scooters et des vélos, y compris des vélos électriques, des par-dessus bord, des casques et bien plus encore.

– 250 € de réduction sur le Ninebot by Segway One S2 Electric Single Wheel pour adultes avec moteur 500W. Un modèle très robuste conçu pour une capacité de charge maximale de 120 kg. Construit avec i meilleurs matériaux, est équipé de Protection IP54, Une batterie au lithium S2 pour atteindre une vitesse maximale de 24 km / h et assurer une autonomie totale jusqu’à 30km. Parfait pour voyager avec style et utilisable avec l’application Ninebot by Segway.

–150 € de réduction sur le Ninebot by Segway Air T15E un scooter électrique très léger pour adultes, parfait pour rouler même en ville. Design conçu pour le style de vie urbain, qui vous permet de l’emporter même dans les transports en commun ou de le ranger dans la voiture. Le guidon rétractable avec régulateur de vitesse, frein à pied et 4 modes de conduite. Il se caractérise également par des lumières LED placées à l’avant et à l’arrière, pour assurer une sécurité de conduite maximale. La connectivité Segway complète le modèle pour le connecter à l’application Ninebot.

–42 € de réduction sur le scooter électrique auto-équilibrant Hoverboard un modèle avec hoverkart Go-Kart. Ceci est un hoverboard avec Lumières LED et innovant Haut-parleur Bluetooth ce qui en fait l’un des produits les plus intelligents de sa catégorie. Le Self Balance Board peut être utilisé par tous les âges à partir de 6 ans et c’est convenable même pour les adultes, avec un poids maximum de 120 kg.

–16% de réduction sur l’achat du scooter Hikole Freestyle, un modèle conçu pour enfants à partir de 7 ans. Ce produit est conçu avec matériaux résistants aux chocs, Roues PU, roulement ABEC-7, avec haute précision et faible frottement, pour une meilleure maniabilité, ainsi que guidon à 4 vis pour offrir une stabilité maximale. Petite taille et poids léger pour augmenter la maniabilité de ce scooter acrobatique adapté même pour les débutants.

