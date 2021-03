Amazon et Amblin documentaire «  Good Night Oppy  » pour raconter l’histoire du rover Mars

Alors que la NASA avance avec son dernier rover sur Mars, un nouveau film revient sur «l’opportunité» passée de l’agence d’explorer la planète rouge.

« Good Night Oppy », un long métrage documentaire à venir produit par Amazon Studios, Film 45, Amblin Television et Tripod Media, racontera l’histoire d’Opportunity, l’un des jumeaux Mars Exploration Rovers de la NASA, et la connexion qui s’est établie entre l’explorateur robotique et les gens qui l’ont construit et géré. Ryan White (« The Case Against 8 », « Assassins ») dirige le film, actuellement en production.

« J’ai grandi sur des films comme » ET The Extra-Terrestrial « et » Wall-E « , donc faire un documentaire avec des thèmes similaires d’émerveillement et de respect a été une joie, » White dit dans un communiqué publié par Amazon Studios le vendredi 5 mars. « Nous sommes ravis de travailler avec Amazon pour présenter l’histoire d’Oppy et de ses humains à un public mondial de tous âges. »

En photos: Comment la NASA a dit au revoir au rover Opportunity sur Mars

Lancé en juillet 2003, un mois après le départ de son rover jumeau Spirit pour Mars, Occasion a atterri dans la région de Meridiani Planum de la planète le 24 janvier 2004. Conçu pour fonctionner pendant 90 jours martiens (ou sols) et parcourir 1 100 mètres (1 000 mètres), Opportunity a dépassé toutes les attentes avec son endurance, sa valeur scientifique et sa longévité.

Dépassant 60 fois son espérance de vie, le rover à six roues de la taille d’une voiturette de golf a parcouru 45 kilomètres, plus loin que n’importe quel rover à roues précédent .

Tout au long, Opportunity a recherché des preuves de la présence d’eau sur des sites où les conditions auraient pu autrefois être favorables à l’émergence de la vie martienne. Les découvertes d’Opportunity impliquaient que les conditions à Meridiani Planum pourraient avoir été habitables pendant une certaine période de temps dans l’histoire de la planète.

L’opportunité a cessé de communiquer avec la Terre le 10 juin 2018, lorsqu’une tempête de poussière à l’échelle de Mars a recouvert son emplacement à «Perseverance Valley», un canal peu profond incisé depuis la crête du bord du fond du cratère Endeavour. Après avoir envoyé plus d’un millier de commandes pour tenter de rétablir le contact, les ingénieurs de la NASA Laboratoire de propulsion à réaction Le centre d’opérations de vol spatial du JPL (JPL) a fait sa dernière tentative de soulever Opportunity le 12 février 2019.

Le lendemain, sans réponse, la mission d’Opportunity a été déclarée terminée, complétant un voyage de 15 ans à travers la surface de Mars.

Le dernier message envoyé par le mobile – comme paraphrasé dans le tweet d’un journaliste qui est devenu viral – était, « Ma batterie est faible et il fait noir. »

L’histoire de «Good Night Oppy», selon Amazon Studios, est «celle d’un robot voyageant seul sur une planète, mais entraîné (littéralement) par la connexion et le lien extrême qui se sont formés entre l’homme et la machine».

« Il était impossible de ne pas tomber amoureux de l’histoire d’Oppy – une histoire d’espoir, d’ambition, d’aventure et de dépassement des attentes, et une exploration de la relation particulière entre l’humanité et la technologie », Darryl Frank et Justin Falvey, co-présidents d’Amblin La télévision a dit dans le même déclaration.

JPL, qui le plus récemment a débarqué le rover Perseverance de la NASA sur Mars en février, soutient les cinéastes de «Good Night Oppy», en leur fournissant un accès et des images uniques, ainsi qu’en partageant l’expertise et les connaissances de ses scientifiques sur la mission d’Opportunity. Industrial Light & Magic (ILM) crée des effets visuels pour le documentaire, qui promet de transporter les téléspectateurs sur Mars aux côtés d’Opportunity.

«L’innovation et la détermination qui ont rendu possible le voyage d’Oppy, ainsi que l’esprit de découverte qui anime l’équipe de JPL, sont une source d’inspiration», a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios. « Alors que nous célébrons leurs réalisations, nous sommes ravis de travailler également avec le cinéaste extrêmement talentueux Ryan White et nos amis d’Amblin Television and Film 45 pour donner vie à cette histoire réconfortante. »

