Amazon est imparable: en un an, il a doublé ses bénéfices de 2,6 à 5,2 milliards de dollars par trimestre fiscal

Comme la plupart des grandes entreprises technologiques, Amazon a averti les investisseurs il y a quelques mois que les résultats estimés pourraient être réduits par COVID-19 avec une perte potentielle de 1,5 milliard de dollars. Ils s’étaient trompés, ni la fermeture des installations ni la réduction des dépenses des clients n’ont empêché Amazon de réaliser un bénéfice net de 5,2 milliards de dollars au cours des trois derniers mois. Ils ont littéralement doublé le bénéfice net de ces mêmes dates en 2019.





La pandémie a provoqué une augmentation considérable des ventes en ligne à domicile. Une situation qui Amazon a su en profiter ces derniers mois pour augmenter ses ventes. Les résultats financiers récemment présentés pour ce dernier trimestre en témoignent. «Ce fut un autre trimestre très inhabituel, et je ne pourrais pas être plus fier et reconnaissant envers nos employés du monde entier», a déclaré Jeff Bezos, PDG d’Amazon.

Résultats financiers d’Amazon au T2 2020. Via Amazon.

En plus du chiffre impressionnant de 5,2 milliards de dollars de bénéfices, soit le double de celui de l’année précédente, d’autres sont pertinents. Par exemple, les ventes nettes ont augmenté de 40% ce trimestre, atteignant un total de 88,9 milliards de dollars. Ils expliquent également avoir augmenté la capacité de livraison des produits d’épicerie à plus de 160% grâce en partie au fait que les lieux de collecte de ces colis ont triplé. Amazon a en effet souligné que Prime est en partie responsable de ces grands nombres, car les membres du programme ont acheté plus souvent et en plus grandes quantités.

Le plan d’urgence de 4 milliards de dollars

Atteindre de tels chiffres a été possible en partie grâce au plan annoncé par Amazon il y a des mois pour répondre au COVID-19. Ce plan consistait à investir au total 4 milliards de dollars sur l’amélioration de la sécurité des employés, le recrutement de personnel supplémentaire pour répondre à la demande et l’augmentation des points de distribution

La société a évoqué certains des effets de cet investissement que Jeff Bezos décrit comme des coûts différentiels. Ils indiquent que depuis mars, ils ont créé un total de 175000 nouveaux emplois temporaires dont 125 000 deviendront fixes. Les employés ont vu leur salaire horaire augmenter en raison d’un engagement à travailler pendant la pandémie. Amazon a également distribué au cours de ces mois un Bonus de 500 millions de dollars entre employés et partenaires.

Le plan pour le troisième trimestre fiscal est de dépenser 2 milliards de dollars supplémentaires de dépenses liées au COVID-19. Bien qu’ils n’aient pas précisé comment ils seront distribués, ils sont très probablement liés au maintien de la sécurité et de l’hygiène dans les entrepôts de distribution, ainsi qu’à la poursuite de la hausse des paiements pour les travailleurs. Pour ces trois prochains mois, Amazon prévoit des ventes nettes comprises entre 87 et 93 milliards de dollars.

