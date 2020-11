Amazon Espagne annonce la réouverture des réservations PS5

L’une des grandes chaînes de vente Internet confirme qu’elle rendra bientôt possible l’achat d’une PS5

PS5 C’est l’un des produits les plus convoités de ce 2020, et c’est qu’à peine 3 jours avant que le reste de son lancement ne soit terminé – aux États-Unis et au Japon, il est déjà disponible – la réalité est qu’il est impossible de trouver une unité à moins qu’elle ne soit dans la revente heureuse. Heureusement, le stock de la nouvelle console Sony se réapprovisionnera bientôt dans l’une des plus grandes chaînes du monde: Amazone. Cela a été confirmé par l’entreprise elle-même il y a quelques instants.

Amazon Espagne aura à nouveau PS5 ce jeudi

Ensuite, nous vous laissons avec la déclaration officielle à travers lequel ils ont déjà avancé que, malgré le nouveau lot de réservations PS5, les unités seront à nouveau limitées:

« Nous prenons contact avec vous pour vous informer que La PlayStation 5 de Sony sera à nouveau disponible à la commande sur Amazon.com le 19 novembre 2020 après 13h00 CET. Veuillez noter que le stock est limité. Nous ferons de notre mieux pour livrer toutes les commandes dans les plus brefs délais. Si vous passez une commande, nous vous enverrons un e-mail avec une date de livraison estimée. Cependant, il peut être sujet à changement. «

Ce sera donc pendant la 19 novembre 2020, jeudi de cette semaine, à 13 h 00 – Heure en Espagne – Amazon Espagne aura à nouveau des unités PS5 disponibles. Comme nous l’avons déjà indiqué, il est fort probable que toutes les parties intéressées ne puissent pas mettre la main sur une unité, bien que heureusement, tout indique que d’autres magasins ou chaînes auront également plus de stock, comme cela a été confirmé Amazone.

À ce stade, nous ne savons toujours pas précisément comment se sont déroulés les premiers jours de la PS5 sur le marché, mais la vérité est qu’il semble que des résultats commerciaux très positifs seront obtenus pour Sony. À la fin, Dans une région comme le Royaume-Uni où la console n’est pas encore en vente, elle a réussi à monopoliser 20% des ventes de jeux de cela la semaine dernière. Vous pouvez vérifier tous les détails ci-dessous:

La PS5 a été en vente dans certaines régions dans le passé 12 novembre. le 19 novembre accueillera le lancement de la console dans le reste du monde, y compris en Espagne.

