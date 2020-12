Amazon dévoile Zoox, sa spectaculaire voiture électrique autonome, bidirectionnelle, sans conducteur ni volant

C’est enfin officiel Zoox (filiale d’Amazon) a dévoilé son premier véhicule autonome prêt pour la route, après que des images de la voiture ont fait surface la semaine dernière. Le robotaxi Zoox est spécialement conçu pour transporter des passagers dans les villes. Et pour cela, il a un design très particulier où non seulement il n’y a pas de volant, il n’y a pas non plus avant ou arrière.





Zoox a été fondée en 2014 et a été acquise par Amazon en juin dernier pour un montant total d’environ 1,2 milliard de dollars. Leur vision des véhicules autonomes est assez différente de celle de Tesla ou d’autres constructeurs. En mettant l’accent sur les taxis, les véhicules n’ont pas le design traditionnel auquel nous sommes habitués à voir dans une voiture.

Un design spécialement pensé pour être des taxis

Le Zoox (nom de la voiture et de la marque) est un véhicule en forme de cabine avec une cabine qui essaie d’avoir autant d’espace que possible entre les quatre roues. Il est considérablement haut et vous permet d’y entrer pratiquement debout. Une fois à l’intérieur, l’espace intérieur est similaire à celui d’un métro ou d’un tramway avec de larges sièges. Ces sièges se trouvent dans les deux parties de la voiture, car en plus de ne pas avoir de conducteur avec un volant, il n’y a pas non plus de direction que vous pouvez dire est l’avant et une autre est l’arrière.

Sa taille est d’environ trois mètres et demi de long sur près de deux mètres de haut. L’intérieur dispose de quatre places et tire le meilleur parti de l’espace placer par exemple des portes coulissantes ou un toit en verre. Il comporte de petits détails spécialement conçus pour les passagers temporaires, tels qu’un chargeur pour chaque siège, des écrans tactiles, des commandes de climatisation et des porte-gobelets, entre autres.

Le véhicule donc peut se déplacer dans les deux sens, peu importe lequel est le principal. Il atteint une vitesse de 120 kilomètres par heure et bien qu’ils n’aient pas donné de données d’autonomie exactes, ils disent qu’il peut se déplacer pendant 16 heures avec sa batterie de 133 kWh.

Quant à son «intelligence», Amazon affirme pouvoir conduire de manière totalement autonome au niveau 5. Pour cela il dispose d’une multitude de capteurs et de caméras qui lui permettent voir environ 150 mètres dans toutes les directions et 360 degrés. Comme détail intéressant, les lumières et les haut-parleurs externes communiquent les intentions du véhicule aux autres voitures ou aux piétons.

Alors que le véhicule se veut spectaculaire par sa conception, il n’est pas le premier à parier dessus. Cruise Origin de General Motors a une idée très similaire en tête. Dans les deux cas la voiture ne sera pas vendue à des particuliers il sera plutôt proposé sous forme de flotte de taxis autonomes dans différentes villes. Il n’y a pas encore de date fixe pour que nous puissions le voir dans les rues, bien que Zoox dit qu’ils le testent déjà dans des villes comme Las Vegas ou San Francisco.

Via | Zoox YouTube

Plus d’informations | Zoox