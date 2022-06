Amazon dévoile un nouveau regard sur Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir

« Rien n’est mauvais au début » affirme le dernier regard sur la prochaine série Amazon Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Publié via Twitterla brève nouvelle bande-annonce offre un autre regard sur la série fantastique à gros budget, qui explorera le deuxième âge de la Terre du Milieu avant la formation de la communauté, la chute des deux tours et le retour du roi.

La prochaine série d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Age de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneauxet ramènera les téléspectateurs à une époque où de grands pouvoirs ont été forgés, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir s’est accroché au plus fin des fils et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien a menacé de couvrir tout le monde dans les ténèbres.

FILM VIDÉO DU JOUR

Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui vivent sur longtemps après leur départ.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir N’essaiera pas de rivaliser avec la trilogie oscarisée de Peter Jackson

Première vidéo

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a beaucoup à faire alors qu’il tente d’adapter les œuvres de JRR Tolkien à la suite de la trilogie primée aux Oscars du réalisateur Peter Jackson. Pour résoudre ce problème, le producteur exécutif Patrick McKay a depuis expliqué que la série Amazon n’essaierait tout simplement pas de rivaliser, mais plutôt de se tailler une identité propre. « Quiconque s’approche Le Seigneur des Anneaux à l’écran serait mal de ne pas penser à quel point merveilleusement juste [Jackson] j’en ai tellement eu », a-t-il dit. « Mais nous sommes des admirateurs de loin, c’est tout. The Rings Of Power n’essaie pas de rivaliser avec lui.

En fait, selon le réalisateur JA Bayona, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ira encore plus loin, allant au-delà même du cinéma ou de la télévision et créant quelque chose d’entièrement nouveau. « The Rings Of Power n’est pas de la télévision. C’est une nouvelle forme que nous créons ici », a déclaré le cinéaste.

Quoi que cela signifie a clairement fonctionné, avec des réactions précoces à Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir faisant l’éloge du retour sur la Terre du Milieu. Plusieurs grands fans de Tolkien et du Seigneur des Anneaux ont été invités à une projection de certaines des images de la série, tous concluant que la propriété est entre « TRÈS bonnes mains ».

Avec Morfydd Clark, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete, Charlie Vickers, Charles Edwards et Benjamin Walker, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir devrait être diffusé sur Prime Video le 2 septembre 2022.