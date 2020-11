Amazon dévoile le remastering de Red Dead Redemption 1 et 2 pour les séries Xbox et PS5

Nombreux sont ceux qui rêvaient d’un Red Dead Redemption Remastering pour Playstation 4 Oui Xbox One à la sortie du deuxième opus, le succès de Rock star, mais la société de production n’a pas dit un mot sur cette possibilité et s’est depuis concentrée sur le travail en mode en ligne et dans un hypothétique GTA 6. Mais par surprise, Amazon a publié par erreur la fiche technique pendant quelques minutes. Red Dead Redemption La collection des hors-la-loiDe quoi parle ce produit?

Red Dead Redemption The Outlaws Collection Contenu et plateformes

Comme indiqué dans le fichier titre déjà supprimé, le jeu vidéo comprendrait:

Ongle version remasterisée de Red Dead Redemption , Le titre de Playstation 3 Oui Xbox 360 qui a été lancé en 2010 et viendrait avec une section graphique améliorée.

, Le titre de Oui qui a été lancé en 2010 et viendrait avec une section graphique améliorée. Ongle Version complète et améliorée de Red Dead Redemption 2, qui a été créée l’année dernière avec un grand succès auprès du public et de la critique et qui a vendu plus de 30 millions d’unités entre PlayStation 4, Xbox One et PC.

Si nous prêtons attention à la fuite, Red Dead Redemption La collection des hors-la-loi atteindrait l’écosystème Xbox (c’est-à-dire, Xbox One Oui Xbox Series X / S, tous dans la même boîte) déjà PlayStation 5. Le PDSF de la filiale nord-américaine d’Amazon est de 69,99 €, ce qui impliquerait que en Europe, cela coûterait 79,99 euros.

Comme on dit, ce n’est rien de plus qu’une fuite, et bien que le couvercle attaché soit bien réel, nous ne pouvons pas confirmer l’existence de Red Dead Redemption The Outlaws Collection jusqu’à ce que l’annonce officielle soit faite. Pendant ce temps, la remasterisation de Red Dead Redemption est un rêve humide, plus proche de se réaliser.

