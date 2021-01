Amazon dévoile la date de sortie d’Invincible

Nous avons déjà une date de sortie pour Invincible, la vision particulière des super-héros du créateur de Walking Dead.

Après le succès de The Boys, la plateforme de streaming profite de l’attraction avec une autre série sur des gars super puissants, plus gore et réaliste que d’habitude dans le genre. Aujourd’hui enfin, le Date de sortie invincible, et accessoirement ils nous ont montré un petit clip en avant-première de cette série d’animation.

Le nouveau projet Amazon Prime Video est sur le point d’être publié. Plus précisément, il le fera le 26 mars de cette année, avec les trois premiers chapitres sur un total de huit qui constitueront la première saison. Après cela, les épisodes suivants seront publiés chaque semaine jusqu’à leur fin prévue le 30 avril.

Invincible se concentre sur Mark Grayson, un jeune de dix-sept ans qui ressemble à tout autre garçon de son âge, à l’exception du fait que son père est le super-héros le plus puissant de la planète, Omni-Man. Bien sûr, le garçon développe ses propres pouvoirs en suivant les traces de son père. Mais cela finit par lui faire découvrir que l’héritage de son père n’est peut-être pas aussi héroïque qu’il y paraît.

Dans le clip, nous pouvons voir le protagoniste joué par Steven Yeun, avec son père Nolan Grayson exprimé par JK Simmons. Les deux jouent au baseball comme le feraient de nombreuses familles normales, bien qu’ils le fassent d’une manière un peu plus particulière. Pendant ce temps, ils discutent des compétences qu’ils possèdent et des responsabilités qui les accompagnent.

Les autres acteurs impliqués dans la série sont Seth Rogen, Gillian Jacobs, Sandra Oh, Andrew Rannells, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman ou Chris Diamantopoulos, occupant plusieurs rôles importants. Nous verrons ce qui sortira de tout cela à la fin.

Allons-y!