Amazon déploie ses fourgons électriques Rivian: ils espèrent en mettre 10000 dans les rues d’ici l’année prochaine

L’investissement d’Amazon dans la start-up de voitures électriques Rivian commence à porter ses fruits. Comme promis en septembre 2019, ils ont commencé à dévaler les rues avec leurs propres fourgonnettes électriques. Pour l’année prochaine, ils espèrent disposer d’une flotte de 10 000 unités.





Comme annoncé par Amazon, les nouvelles camionnettes de livraison ont commencé à être utilisées dans la ville de Los Angeles aux États-Unis. D’ici la fin de cette année, ils prévoient d’être dans 15 autres villes, mais ils n’ont pas précisé lesquelles. Les plans sont encore plus ambitieux, avec une flotte de 10000 véhicules propres d’ici 2022.

Ces fourgons électriques Rivian sont fabriqué par et pour Amazon. Comme on peut le voir dans la vidéo qu’ils ont publiée, les fourgons ont été conçus et construits avec l’idée à l’esprit qu’ils soient utilisés pour les livraisons à domicile. Ils ont, par exemple, un intérieur spacieux pour les colis ou une porte coulissante facile à ouvrir pour le conducteur, qui doit toujours monter et descendre du fourgon.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur le fourgon lui-même, à part qu’il est électrique. Amazon n’a pas indiqué l’autonomie dont il dispose, même s’il est entendu que cela suffit pour une journée de travail de huit heures effectuant des livraisons. D’autre part, il faut tenir compte du fait que ils ne sont pas autonomes. Rivian s’est concentré sur les voitures électriques, tandis que si vous recherchez des voitures autonomes sur Amazon, vous devez vous rendre chez Zoox et sa spectaculaire voiture lancée sous l’aile d’Amazon.

Indépendance d’Amazon

Comme dans beaucoup d’autres choses, l’empire amazonien a également cherché ces dernières années dépendent au moins de tiers. Avoir ses propres solutions pour les besoins de l’entreprise permet de réduire les coûts, les imprévus et la dépendance. Sa propre flotte de véhicules pour la livraison à domicile permet à Amazon de ne pas dépendre de sociétés de livraison telles que FedEx, DHL ou les dizaines avec lesquelles elle a des accords à travers le monde.

L’indépendance pour la logistique de l’entreprise n’est pas seulement dans la rue. Nous avons récemment vu comment a acquis un total de 11 appareils d’avoir votre propre flotte d’avions de transport. L’idée est de les utiliser pour les envois longue distance et internationaux. Ils espèrent les mettre en service en 2022.

Via | Bloomberg

Plus d’informations | Amazone