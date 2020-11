Amazon défie les pharmacies: la livraison à domicile de médicaments d’Amazon Pharmacy est née

Le géant du commerce électronique Amazone elle est prête à prendre d’assaut un nouveau secteur de la grande distribution jusqu’alors resté à l’abri de son avance: celui des pharmacies. Cela a été annoncé par la même société, inaugurant Amazon Pharmacy, un service de livraison à domicile expressément dédié aux médicaments.

Le mouvement était attendu, mais il n’a pas manqué de faire baisser les parts des géants de l’industrie. D’une part, Amazon vient deacquisition de PillPack – une société spécialisée précisément dans la livraison de médicaments à domicile: l’opération a coûté plus de 700 millions de dollars au groupe et remonte à deux ans. En revanche, l’entrée effective du groupe de Jeff Bezos dans un secteur jusqu’ici dominé par quelques grandes entreprises ne pourra que changer ses connotations, érodant les parts de marché de ces derniers de manière potentiellement significative.

Avec le service Pharmacie, Amazon vise à apportent facilité d’utilisation et prix réduits dans un secteur qui aux Etats-Unis ne brille pas particulièrement sous ces deux aspects. Les utilisateurs intéressés seront invités à ajouter des données connexes qui les relient à leur profil de santé, y compris ceux de la couverture d’assurance; cela vous permettra de commander sur le site non seulement les produits de parapharmacie, mais également tous les médicaments qui nécessitent normalement une prescription du spécialiste ou du médecin généraliste. La solution comprend également un numéro de téléphone que les utilisateurs peuvent appeler eux-mêmes mise en contact avec un pharmacien en chair et en os et obtenez des conseils sur les produits les plus adaptés.

D’autres promesses sont celles de des prix réduits par rapport à ceux proposés par les concurrents (jusqu’à 80% sur les médicaments génériques) e Heure de livraison plus rapide – tous deux rendus possibles par l’infrastructure logistique éprouvée d’Amazon. Pour l’instant, le lancement de Pharmacy est limité aux États-Unis, mais il n’y a aucune raison pour que le groupe ne tente pas d’expansion mondiale: le marché de la vente au détail de médicaments est potentiellement énorme dans le monde, où un risque d’être anéanti cependant, il y aura aussi des pharmacies petites et moyennes.