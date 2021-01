Amazon confirme la deuxième saison d’El Cid

La deuxième saison d’El Cid arrivera avant la fin de cette année sur Amazon Prime Video.

Si vous aviez envie de continuer à regarder les aventures de Ruy et Jimena, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas fini. Et c’est qu’Amazon a confirmé aujourd’hui ce qui était déjà attendu. Que nous aurons une deuxième saison d’El Cid. Et aussi, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps qu’on pourrait le craindre car nous le verrons cette année 2021.

De cette façon, la série qui met en vedette Jaime Lorente (La Casa de Papel) continuera avec les événements qui, attention aux spoilers, ont conduit à la mort du roi Fernando. En ce moment, la situation dans la péninsule est pour le moins compliquée. Rappelons-nous que Sancho reprendra le royaume de Castille, Alfonso del León et García agira en tant que roi de Galice. Cependant, celle qui suscite le plus d’intérêt est Urraca, qui sera la nouvelle dame de Zamora. Et certainement pas se contenter de miettes.

Nous n’avons pas de date exacte pour son arrivée sur la plateforme au-delà de 2021, mais nous savons qu’elle aura à nouveau les principaux acteurs qui ont joué les protagonistes. Ainsi, Jaime Lorente sera de nouveau rejoint Elia Galera , comme la reine Sancha, Carlos Bardem comme le comte de León, Alicia Sanz , comme l’Infante Urraca, Jaime Olías comme Alfonso VI ou Lucia Guerrero , dans le rôle de Jimena.

La série, qui est venue de la main de Zebra, présentera à nouveau Gustavo Santaolalla comme responsable de la bande originale et avec la même équipe de scénaristes dirigée par Luis Arranz. Il va maintenant falloir voir si la production continue de nous laisser de bons moments ou dérive vers quelque chose d’étrange comme ce qui est arrivé à Game of Thrones … ou pire. Comme c’est arrivé à The Walking Dead.