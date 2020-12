Amazon commence à déployer une interface utilisateur repensée avec une prise en charge multi-utilisateur, un nouvel onglet «  Rechercher  » et plus

Tendance FP18 déc.2020 13:09:53 IST

Amazon a commencé à déployer une nouvelle interface Fire TV sur ses appareils de streaming Fire TV pour offrir une expérience repensée aux clients. La nouvelle interface utilisateur de Fire TV est différente de l’ancienne et les sujets sont plus faciles à trouver. Amazon a également ajouté plusieurs fonctionnalités au logiciel. Le déploiement, d’abord remarqué par Nouvelles des coupe-cordons, du logiciel mis à jour sur les appareils Fire TV a commencé le 9 décembre et on peut s’attendre à ce que tous les utilisateurs puissent profiter de l’interface utilisateur modifiée dans la semaine prochaine. La prise en charge multi-utilisateurs, une fonctionnalité qui est restée très demandée pendant longtemps, a été apportée à Fire TV et les utilisateurs pourront désormais créer des profils séparés et des listes de surveillance personnalisées dans les profils.

Les utilisateurs peuvent également créer des comptes spécifiquement pour les enfants. Pour un ménage, vous pouvez créer 6 profils. En outre, Amazon promet que l’interface a été rationalisée afin que les utilisateurs puissent trouver du contenu beaucoup plus facilement. Il existe maintenant un onglet «Rechercher» qui vous permet de jeter un coup d’œil aux meilleures émissions, films et autres contenus de divers services au même endroit afin que vous puissiez décider quoi regarder. Si un utilisateur a configuré un profil vocal, il peut utiliser les commandes vocales pour basculer vers son profil, parcourir le contenu et commencer à lire une émission ou un film.

Un autre aspect du changement de marque est que désormais les commandes Alexa ne perturberaient pas votre temps d’écran et couvriraient tout l’écran. Au lieu de cela, si vous demandez quoi que ce soit à l’assistant vocal, la réponse sera affichée en bas de l’écran de votre Fire TV.

Amazon a également travaillé sur la capacité d’intégration avec Alexa.

Selon Le bord, Amazon a commencé à déployer la mise à jour pour son Fire TV Stick et Fire TV Stick Lite récemment publiés. D’autres appareils haut de gamme comme Fire TV Stick 4K et Fire TV Cube devront attendre le début de l’année prochaine pour mettre la main sur la nouvelle interface.

