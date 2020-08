Amazon commande 1800 publicités électriques à Mercedes-Benz

Amazon va acquérir plus de 1800 véhicules utilitaires électriques auprès de Mercedes-Benz, des modèles eVito et eSprinter pour ses opérations européennes.

Les premières unités de la commande seront livrées par Mercedes-Benz Vans à Amazon plus tard cette année et comprendront 600 véhicules du modèle eVito et 1200 de l’eSprinter.

«L’introduction de 1 800 véhicules de distribution électrique est une autre étape vers la création de la flotte de transport la plus durable au monde et nous agirons rapidement pour mettre ces véhicules sur la route cette année», a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon.

De son côté, Marcus Breitschwerdt, président de Mercedes-Benz Vans, s’est dit très satisfait du renforcement du long partenariat avec Amazon et de l’intensification du travail conjoint dans un futur du transport avec des véhicules électriques.

«Avec eVito et eSprinter, nous avons dans notre portefeuille des véhicules électriques conçus pour répondre aux besoins des opérateurs de courrier express et des opérateurs de distribution de colis dans le« dernier kilomètre »en termes d’équipement et d’autonomie», a souligné le responsable .

Moteur électrique de 85 kW

L’eSprinter Mercedes-Benz commandé par Amazon a un toit surélevé, un poids brut de 3500 kg et une capacité de charge de 891 kg. Ce fourgon électrique reçoit la plus grande capacité de batterie disponible avec 55 kWh, dont 47 kWh, ce qui permet une autonomie allant jusqu’à 168 km.

La batterie alimente un moteur électrique qui transmet une puissance de 85 Kw (116 ch) et un couple de 295 Nm aux roues avant.

Mercedes-Benz eSprinter

L’eSprinter d’Amazon recevra un équipement de sécurité très complet comprenant le frein de stationnement électrique, l’assistant de freinage d’urgence, la caméra arrière, l’assistant d’angle mort, l’assistant de vent de travers et l’assistance à l’attention.

Les fourgonnettes disposent également d’un chargeur rapide qui vous permet de récupérer jusqu’à 80% de la capacité de la batterie en environ 25 minutes.

La fourgonnette Mercedes-Benz eVito de taille moyenne est équipée d’une batterie de 35 kW (41 kWh au total) qui permet une autonomie allant jusqu’à 184 km. EVito utilise le même moteur électrique que l’eSprinter et sera principalement utilisé dans les zones urbaines.

