Amazon Black Week commence: voici les premières offres technologiques jusqu’à 50%

La semaine du Black Friday sur Amazon a commencé! Plongez dans la mer des offres qu’Amazon vous propose cette fois également. Le géant américain a satisfait tout le monde en lançant des promotions en tout genre. Nous vous présentons les meilleures offres technologiques entre brosses à dents et rasoirs électriques, smartphones de dernière génération et appareils à ne pas manquer. Des achats à prix réduit ont été lancés qui vous permettront de mettre la main sur des produits captivants à placer sous le sapin de Noël.

le Offres de la semaine noire Je suis vraiment incontournable et avantageux. Amazon a déjà lancé une tonne de promotions électroniques abordables pour tout le monde. Il est même arrivé le 50% de réduction. Enfin, vous aurez la possibilité d’échanger ou de retourner tous les produits d’ici le 31 janvier 2021, s’ils sont achetés d’ici la fin de cette année.

Les meilleures réductions technologiques dédiées à la beauté

La technologie fait de grands progrès pour améliorer notre vie quotidienne. Une bonne idée est de profiter de la semaine noire pour acheter des produits technologiques conçus pour la beauté et les soins personnels. Braun et Oral-B se distinguent dans ce domaine parmi les rasoirs électriques et les brosses à dents. Découvrons ensemble.

47% sur Oral-B Genius 10000N , brosse à dents électrique rechargeable avec six modes de brossage dédiés aux dents et aux gencives. Vous pouvez également l’emporter sur la route grâce à l’étui pratique.

, brosse à dents électrique rechargeable avec six modes de brossage dédiés aux dents et aux gencives. Vous pouvez également l’emporter sur la route grâce à l’étui pratique. 43% sur Oral-B iO 8n , brosse à dents électrique rechargeable. Il utilise la technologie magnétique iO qui mémorise les mouvements pour un nettoyage professionnel et personnalisé.

, brosse à dents électrique rechargeable. Il utilise la technologie magnétique iO qui mémorise les mouvements pour un nettoyage professionnel et personnalisé. 35% sur Braun Series 8 8385 cc , rasoir électrique sans fil pour barbe. Garantit un rasage de près et précis grâce à la technologie Sonica, nettoyant même les zones difficiles telles que les pattes et sous le nez.

, rasoir électrique sans fil pour barbe. Garantit un rasage de près et précis grâce à la technologie Sonica, nettoyant même les zones difficiles telles que les pattes et sous le nez. 32% sur les Braun Series 7 70-B1200s, rasoir électrique sans fil pour hommes. Avec la technologie AutoSense, il s’adapte parfaitement à la barbe pour un rasage sur mesure.

Smartphones en promotion

Les smartphones de dernière génération sont parmi les premiers objets technologiques ciblés pendant la semaine du Black Friday. Si vous n’avez pas de modèle préféré, suivez nos conseils pour aller à coup sûr avec Realme, Samsung, Xiaomi et Huawei.

27% sur Realme X50 Pro , le smartphone Android du futur qui exploite la puissance de la 5G. Il a une capacité de 12 Go de RAM et offre 256 Go de stockage. Il dispose d’un appareil photo ultra-gradué de 64 mégapixels capable d’optimiser automatiquement les bords pour une expérience unique.

, le smartphone Android du futur qui exploite la puissance de la 5G. Il a une capacité de 12 Go de RAM et offre 256 Go de stockage. Il dispose d’un appareil photo ultra-gradué de 64 mégapixels capable d’optimiser automatiquement les bords pour une expérience unique. 26% sur Xiaomi Redmi Note 9 Pro , Smartphone Android Miui 11. Il dispose de 128 Go de mémoire extensible. Avec son quad-caméra AI de 64 mégapixels, vous prendrez des photos ultra-gradées de nouvelle génération.

, Smartphone Android Miui 11. Il dispose de 128 Go de mémoire extensible. Avec son quad-caméra AI de 64 mégapixels, vous prendrez des photos ultra-gradées de nouvelle génération. 21% sur le Samsung Galaxy M21 , smartphone avec système d’exploitation Android, mémoire interne de 64 Go et 4 Go de RAM. Grâce au lecteur d’empreintes digitales et à la reconnaissance faciale, vous serez les seuls à consulter ce smartphone.

, smartphone avec système d’exploitation Android, mémoire interne de 64 Go et 4 Go de RAM. Grâce au lecteur d’empreintes digitales et à la reconnaissance faciale, vous serez les seuls à consulter ce smartphone. 15% sur le Samsung Galaxy S20 FE , Smartphone Android avec connexion 5G. Vous n’avez plus à effacer vos souvenirs les plus précieux grâce à 128 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 1 To. Plongez-vous dans les films et les jeux vidéo grâce à l’écran Infinity-O de 6,5 po.

, Smartphone Android avec connexion 5G. Vous n’avez plus à effacer vos souvenirs les plus précieux grâce à 128 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 1 To. Plongez-vous dans les films et les jeux vidéo grâce à l’écran Infinity-O de 6,5 po. 13% sur Huawei P Smart 2021. Avec un design épuré, ce smartphone de 128 Go dispose d’un système d’exploitation Android EMUI 10.1. Capturez des photos haute résolution même la nuit avec les quatre objectifs arrière de 48 mégapixels.

Les offres technologiques les moins chères

Ne manquez pas les offres les plus abordables de la Black Week. Vous trouverez des promotions sur vraiment tout. Voyons ensemble les réductions avantageuses sur les téléviseurs, les Kindles et les tablettes.